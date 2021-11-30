Euro bölgesinde enflasyon yüzde 4,9 ile rekor kırdı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıklamasına göre Euro bölgesinde tüketici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 oranında arttı. Bu artışın Eurostat'ın istatistik tutmaya başladığı yaklaşık 20 yıldan beri en yüksek tüketici fiyat artışı olduğu öğrenildi.

Ekim ayında tüketici fiyat artışı yüzde 4,1'lik oranla mali krizin yaşandığı 2008'in Temmuz ayından bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında da Euro'nun para birimi olarak kullanıldığı 19 ülkede enflasyon oranı yüzde 3,4 olarak ölçüldü. Bu rakam Avrupa Merkez Bankası'nın orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu yüzde 2 ile sınırlı tutma hedefinin üstüne çıkmıştı.

Özellikle enerji fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında daha yüksek. Elektirik ve doğal gaz fiyatlarında bu yıl hiç olmadığı kadar yüksek bir artış yaşanırken temel ihtiyaç maddeleri, tütün ve alkol ürünlerinin de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında pahalandığı açıklandı.

Almanya'da tüketici fiyatları Eurostat'ın hesaplamalarına göre kasım ayında yüzde 6 oranında pahalandı. Bu rakamın Euro ülkelerinin ortalamasının üstünde olduğu öğrenildi. Federal İstatistik Dairesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada Almanya'da kasım ayındaki enflasyon oranını yüzde 5,2 olarak hesaplamış ve bu oranın Haziran 1992'den beri en yüksek oran olduğu ifade edilmişti.

Geçen yılın Kasım ayında talebin korona krizi nedeniyle bir hayli azalmış olması hem Eurostat'ın hem de Federal İstatistik Dairesi'nin hesaplamalarında rol oynadı. Talebin bu yıl yeniden artmış olmasının yanı sıra o dönem katma değer vergisinin 2020 yılı sonuna kadar geçici olarak düşürülmüş olmasının da aradaki fark üzerinde etkili olduğu belirtiliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2021 yılı başında karbondioksit ücretinin devreye girmesi ve bunun enerji fiyatlarını pahalandırması da enflasyonda rol oynadı.

AFP / EC, BÖ

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