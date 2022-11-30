  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Suriye'de Operasyon
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: picture alliance/dpa/Bildagentur-online/HRI-McPhoto
EkonomiAvrupa

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 10'a düştü

1 saat önce

Euro Bölgesi'nde Kasım'da yüzde 10'a gerileyen enflasyon, 17 ay sonra ilk kez düşüş gösterdi. En düşük enflasyon İspanya'da kaydedildi.

https://p.dw.com/p/4KI3J

Para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Böylece Euro Bölgesi'nde enflasyon, Haziran 2021'den beri ilk kez yıllık bazda düşüş göstermiş oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Ekim ayında enflasyon yüzde 10,6 olarak kaydedilmişti. Bu, AB tarafından kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından beri ulaşılan en yüksek oran olmuştu.

Enflasyondaki düşüş, beklenenden fazla oldu. Bloomberg ve Factset, Euro Bölgesi'nde Kasım ayı enflasyonunun yüzde 10,4 olacağını öngörüyordu.

Eurostat verilerine göre, enerji fiyatları Kasım'da yüzde 34,9 arttı. Ekim'de enerji fiyatlarındaki artış oranı yüzde 41,5'ti.

Gıda, tütün ve alkollü ürünlerdeki artış oranı ise yüzde 13,6 olarak açıklandı. Ekim'de bu oran yüzde 13,1'di. Hizmet fiyatlarındaki artış ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

Symbolbild Deutschland Inflation Energiekrise
Fotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance

En düşük enflasyon İspanya'da

Eurostat verileri, 19 ülke arasında en düşük enflasyonun yüzde 6,6 ile İspanya'da, en yüksek enflasyonunsa yüzde 21,7 ile Letonya'da kaydedildiğini ortaya koydu. Ekim'de en düşük enflasyonun görüldüğü Fransa'da Kasım ayında tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 7,1 oldu.

Almanya'da enflasyon, Avrupa standartlarına göre hesaplandığında yüzde 11,3 çıktı. Enflasyon hesabında Eurostat'tan farklı bir metot uygulayan Alman Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) dün açıkladığı veriler, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artışın Kasım'da bir önceki aya kıyasla yavaşlayarak yüzde 10'a indiğineişaret etmişti. Destatis verilerine göre, Almanya'da Ekim ayında enflasyon yüzde 10,4'tü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle baş gösteren yüksek enflasyon dünya genelinde tüketicileri zorluyor.

Euro Bölgesi'nde de Kasım 2021'den beri enflasyon her ay rekor tazeliyordu.

Açıklanan Kasım ayı verileri, yüksek enflasyon nedeniyle faiz oranlarını daha da artırması talep edilen Avrupa Merkez Bankası'nın üzerindeki baskıyı da hafifletecek.

DW,AFP,AP,dpa,rtr/CÖ,BK

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Euro Bölgesi'nde rekor enflasyon: Yüzde 10,7

Euro Bölgesi'nde rekor enflasyon: Yüzde 10,7

Eurostat Ekim ayı enflasyon verilerine göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 10,7 ile rekor tazeledi.
Ekonomi31 Ekim 2022

AMB faizleri 75 puan daha artırdı

AMB faizleri 75 puan daha artırdı

Avrupa Merkez Bankası, ekonomide resesyon endişelerine rağmen politika faizini 75 baz puan daha artırdı. Banka, enflasyonla mücadele için artışların süreceği sinyali verdi.
Ekonomi27 Ekim 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Selahattin Demirtaş

Demirtaş'tan Öcalan'la görüşme talebi

Politika5 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Öcalan AİHM'de Atina’ya dava açtı

Öcalan AİHM'de Atina’ya dava açtı

Politika19 saat önce

STK'lar: Scholz hükümetinin aşırı sağla mücadelesi yetersiz

STK'lar: Scholz hükümetinin aşırı sağla mücadelesi yetersiz

Politika21 saat önce

Ankara hazır: Peki Mısır ve Suriye normalleşmek istiyor mu?

Ankara hazır: Peki Mısır ve Suriye normalleşmek istiyor mu?

Politika21 saat önce
TBMM Genel Kurul salonu

Anayasa teklifi: Altılı masa dışındakiler ne diyor?

Anayasa teklifi: Altılı masa dışındakiler ne diyor?

Politika22 saat önce
2022'nin ilk çeyreğinde Japonya ve Singapur'un ardından Alman pasaportu dünyanın en değerli pasaportu olarak kayda geçti.

Almanya: Çifte vatandaşlık 2023'te mümkün olabilir

Almanya: Çifte vatandaşlık 2023'te mümkün olabilir

Göç22 saat önce
Necip Hablemitoğlu

Hablemitoğlu davası: Bulgaristan'dan Göktaş'ın iadesine ret

Hablemitoğlu davası: Bulgaristan'dan Göktaş'ın iadesine ret

Hukuk ve Adalet23 saat önce
Ana sayfaya dön