Tüketici fiyatları endeksinin Aralık'ta yüzde 9,2 olarak kaydedildiği Euro Bölgesi'nde enflasyon tek haneye indi. Bu düşüşte, enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması etkili oldu.

Para birimi olarak Euro kullanan ülkeleri kapsayan Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 arttı. Böylece enflasyon Eylül ayından beri ilk kez tek haneli sayılara inmiş oldu.

Enflasyonun tek hanelere ineceği tahmin ediliyordu ancak endeksteki düşüş beklenenden fazla oldu. Bloomberg yüzde 9,5, Factset ise yüzde 9,7 oranında enflasyon öngörüyordu.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Kasım'da, Haziran 2021'den sonra ilk kez düşüş göstererek yüzde 10,1'e inmişti. Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 10,6'lık artışla rekor kırmıştı. Bu oran, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin beş katından fazlasına tekabül ediyordu.

Enerji fiyatlarındaki artış yavaşladı

Enflasyonun rekor seviyelere çıkmasında Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji fiyatları büyük rol oynamıştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Aralık'ta enerji fiyatları yüzde 25,7 arttı. Bu oran bir önceki ay yüzde 34,9'du.

Gıda, tütün ve alkollü ürünlerin fiyatlarındaki artış oranı, yüzde 13,8 olarak belirlendi. Kasım'da bu oran yüzde 13,6'ydı.

Faizler düşürülmeye devam edilecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde geçen ay yaptığı açıklamada enflasyonu düşürme sözü verirken Euro Bölgesi'ni 2023'te de yüksek faiz oranlarına hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarmıştı. Lagarde, 23 Aralık'taki tatil mesajında, faizleri Avrupa Merkez Bankası'nın orta vadedeki yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşana dek artırmaya devam edeceklerini söylemişti.

DW,AFP,AP/CÖ,BÖ