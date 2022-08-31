Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor tazeledi

Euro Bölgesi'nde Ağustos ayında enflasyon yüzde 9,1 ile yeni bir rekor kırdı. Faizleri yükseltmesi talep edilen Avrupa Merkez Bankası üzerindeki baskı arttı.

Para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde enflasyonun Ağustos ayında yüzde 9,1 olduğu açıklandı. Bu, Avrupa Birliği (AB) tarafından kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından beri ulaşılan en yüksek oran oldu.

Eurostat verilerine göre, enerji fiyatları Ağustos'ta yüzde 38,3 arttı. Gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 10,6 oldu. Fiyatları yüzde 5 artan enerji dışı sanayi ürünlerini, yüzde 3,8 ile hizmetler izledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, Temmuz ayında da yüzde 8,9 ile rekor kırmıştı.

Açıklanan veriler, faizleri yükseltmesi için çağrı yapılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerindeki baskıyı artırdı. Avrupa Merkez Bankası, olası faiz artışı konusundaki kararını 8 Eylül'deki toplantıda verecek. Avrupa Merkez Bankası geçen ay faiz oranlarını 50 baz puan artırmıştı. ECB böylece 11 yıl sonra ilk kez faiz artırmış oldu.

Almanya Merkez Bankası BaşkanıJoachim Nagel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, ECB'nin faiz oranlarını daha da artırması gerektiğini ifade ederken "Orta vadedeki enflasyon beklentilerini yüzde 2'de tutmak çok önemli. Avrupa Merkez Bankası'nın gerekli para politikası önlemlerini alacağından eminim" demişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle baş gösteren enflasyon dünya genelinde tüketicileri zorluyor.

Kendi para birimini kullanan Avrupa ülkeleri İngiltere, Danimarka ve Norveç'te de bu ay yayımlanan veriler enflasyonun arttığına işaret etmişti.

Almanya'da da dün açıklanan veriler, enflasyonun Ağustos'ta, geçen Mayıs ayındaki rekor seviyeyi tekrarladığını ortaya koydu. Federal İstatistik Dairesi, enflasyonun Ağustos'ta ekonomistlerin yüzde 7,8'lik beklentisini geride bırakarak yüzde 7,9'a ulaştığını açıklamıştı. Almanya, Mayıs ayında da yüzde 7,9 ile son 48 yılın en yüksek enflasyon oranını görmüştü.

Fransa'da ise bugün açıklanan resmi verilere göre, Ağustos'ta enlasyon yüzde 5,8'e geriledi. Böylece Fransa'da yıllık bazdaki enflasyon oranı, Temmuz 2021'den beri ilk kez düşüş göstermiş oldu. Temmuz 2021'de enflasyon oranı yüzde 1,2'ydi. Fransa'da geçen Temmuz ayında ise enflasyon yüzde 6,1 ile son 37 yılın zirvesine çıkmıştı.

DW,AP,AFP/CÖ,JD