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Symbolbild I Inflation in Eurozone
Fotoğraf: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance
EkonomiAvrupa

Euro Bölgesi'nde enflasyon azaldı

2 saat önce

Eurostat, Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyonunun yüzde 8,5 olduğunu açıkladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon art arda üç ay düşüş gösterdi.

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Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kurumun verdiği bilgilere göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon üç ay boyunca art arda düşerek Ocak ayında yüzde 8,5 oldu.

Euro Bölgesi'nde Aralık ayında enflasyon yüzde 9,2 olarak ölçülmüş, Ekim ayında ise rekor seviyeye ulaşarak yüzde 10,6 olarak kaydedilmişti.

Kurum, Euro Bölgesi'ni oluşturan yirmi ülkede enerji fiyatlarının beklenenden daha düşük şekilde artış gösterdiğini açıkladı. Ancak yüzde 17,2'lik fiyat artışı ile enerji, enflasyonu artıran en önemli etmen olmayı sürdürüyor. Enerjiyi, yüzde 14,1'lik artış ile gıda , alkollü içecekler, tütün ürünlerindeki fiyat artışı izledi.

Son enflasyon verilerine göre de Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası'nın tavsiyesi olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde yer alıyor. Uzmanlar, bu yıl boyunca tüketiciler ve ekonomi açısında rahatlama döneminin başlamasını bekliyor.

AFP/BÖ,EC

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