Para birimi "Euro" olan 19 AB üyesi ülkenin oluşturduğu ekonomik ve parasal birlik.

1 Ocak 2016 itibariyle Euro Bölgesi'nde Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan yer almaktadır. Diğer AB üyesi ülkeler (Birleşik Krallık ve Danimarka hariç) kriterleri karşıladıkları zaman euro bölgesine katılmak zorundadır. Yunanistan'ın borç krizi sırasında bu ülkenin Euro Bölgesi'nden ayrılması yönünde hararetli tartışmalar yapılmış olsa da bugüne kadar birlikten ayrılan ülke olmadı.