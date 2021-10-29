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Euro Bölgesi

Para birimi "Euro" olan 19 AB üyesi ülkenin oluşturduğu ekonomik ve parasal birlik.

1 Ocak 2016 itibariyle Euro Bölgesi'nde Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan yer almaktadır. Diğer AB üyesi ülkeler (Birleşik Krallık ve Danimarka hariç) kriterleri karşıladıkları zaman euro bölgesine katılmak zorundadır. Yunanistan'ın borç krizi sırasında bu ülkenin Euro Bölgesi'nden ayrılması yönünde hararetli tartışmalar yapılmış olsa da bugüne kadar birlikten ayrılan ülke olmadı.

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Euro Bölgesi'nde enflasyon son 13 yılın en yüksek düzeyinde 29.10.2021

Enerji fiyatlarındaki artış Euro Bölgesi'nde enflasyona tavan yaptırdı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1 olarak tespit edildi.
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Euro Bölgesinde enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde 17.09.2021

Euro Bölgesinde Ağustos ayı enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. En büyük artış enerjide kaydedildi. AMB ise enflasyonun önümüzdeki yıl inişe geçmesini bekliyor.
ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. (Zu dpa Börsenflaute nagt am Geldvermögen der Menschen) Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Euro Bölgesi ekonomisinde rekor küçülme 02.02.2021

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi pandemi yılı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,8 oranında küçüldü.

Workers wear protective masks at the Volkswagen assembly line after VW re-starts Europe's largest car factory after coronavirus shutdown in Wolfsburg, Germany, April 27, 2020, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues. Swen Pfoertner/Pool via REUTERS

AB Komisyonu‘ndan ekonomide tarihi çöküş beklentisi 07.07.2020

AB Komisyonu, pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin tarihi bir düşüşe yol açacağını açıkladı. Komisyon, sene sonu itibari ile Birlik ülkelerinde yüzde 8,3’lük ekonomik küçülme bekliyor.

13.12.2019 European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a press conference at the European Union Summit at the Europa building in Brussels on December 13, 2019. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

AB zirvesine Brexit damga vurdu 13.12.2019

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel'de buluştukları zirveden euro bölgesi reformlarını ve parasal birliği derinleştirme kararı çıktı. Ancak İngiltere seçimleri nedeniyle Brexit zirveye damga vurdu.
ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. (Zu dpa Börsenflaute nagt am Geldvermögen der Menschen) Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Euro Bölgesi 17 milyar euroluk bütçede anlaştı 10.10.2019

Euro Bölgesi maliye bakanları bütçe üzerinde uzlaşma sağladı. Uzlaşmaya göre, Euro Bölgesi ülkeleri her yıl bu bütçeden karşılanabilecek reform ve yatırım planları sunacak.

ARCHIV - 20.07.2013, Hamburg: Die Sonne geht hinter Hafenkränen unter. In der Eurozone hat sich die Konjunktur nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutlich abgekühlt. (zu dpa «OECD senkt Wachstumsprognose für Eurozone deutlich») Foto: Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

IMF büyüme tahminlerini aşağı çekti 23.07.2019

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel konjonktür tahminlerini açıkladı. Buna göre dünya ekonomisindeki büyüme yavaşlıyor. Nedeni ise ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı.
Italienische und europäische Flagge vor dem Palazzo del Governo, Piazza dell?Unità d?Italia, Triest, Friaul-Julisch Venetien, Italien, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

BZ: Bütün Euro Bölgesi krize sürüklenebilir 06.06.2019

İtalya'nın yüksek kamu borcu nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından uygulanabilecek disiplin prosedürü ve Almanya'da sesli asistanların suçla mücadelede kullanılması, Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konularından.
ARCHIV - An Naben für Windkraftanlagen arbeiten am 23.06.2011 in der Montagehalle des Windanlagenbauers Nordex in Rostock Monteure des Unternehmens. Die Wirtschaft der Eurozone droht wegen der Schuldenkrise in eine Rezession abzurutschen. «Das Wachstum in Europa ist zum Stillstand gekommen, und es besteht das Risiko einer erneuten Rezession», erklärte EU-Währungskommissar Olli Rehn am Donnerstag in Brüssel. Foto: picture-alliance/dpa/J. Büttner

AB 2019 Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürdü 07.05.2019

AB Komisyonu, Euro Bölgesi ekonomik büyümesinin 2019'da yavaşlamasının ardından gelecek yıl toparlanmasını bekliyor. AB ticaret savaşlarının etkilerinin hissedilmeye başlandığına dikkat çekiyor.
Tourismus Türkei Strand Antalya.jpg Local and foreign tourists fill Konyaalti beach in Antalya, southern Turkey, Tuesday, Aug. 29, 2006, a day after the bomb attack that killed three people and injured at least 20. The Kurdistan Freedom Falcons, a hard-line Kurdish militant group, claimed responsibility for the Monday's deadly attack in the Mediterranean resort city of Antalya. (AP Photo/Osman Orsal)

Brexit Türk turizmine yaradı 29.04.2019

Brexit konusundaki belirsizlikler ve Sterlin'in Euro karşısında değer kaybı İngiliz turistlerin Euro Bölgesi dışına yönelmesine neden oldu. İngiliz turistlerin tatil tercihlerinde Türkiye ikinci sıraya yükseldi.
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Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 10 senenin en düşüğünde 01.04.2019

Euro Bölgesi'ndeki olumsuz ekonomik seyre rağmen 19 ülkeyi kapsayan bu bölgede işsizlik oranları son 10 yılın en düşük seviyesinde yer aldı.

The headquarters of the European Central Bank (ECB), where was taking place a meeting of the bank's Governing Council, is pictured in Frankfurt am Main, western Germany, on January 24, 2019. - The European Central Bank (ECB) is due to announce the outcome of its latest monetary policy gathering. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Avrupa Merkez Bankası büyüme beklentisini düşürdü 07.03.2019

Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi'nde 2019 için büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e düşürdü.

German artist Ottmar HÃ¶rl 's sculpture depicting the Euro logo is pictured in front of the former headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on July 13, 2015, after eurozone leaders have reached an unanimous deal to offer Greece a third bailout. / AFP / Daniel ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images)

Euro Bölgesi için resesyon uyarısı 04.01.2019

Ekonomide son 4 yılın en düşük büyüme oranının gerçekleştiği Euro Bölgesi için resesyon uyarısı yapıldı. Diğer yandan son 8 ayın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon ise yüzde 1,6 olarak açıklandı.

In der Firma Reuther STC GmbH in Fürstenwalde (Brandenburg) arbeitet der 26-jährige Asylbewerber Hamza Ahmed aus Somalia gemeinsam mit dem Meister für Zuschnitt, Thorsten Muschack, an einem Stahlsegment für einen Windradturm, fotografiert am 02.06.2015. Foto: Patrick Pleul

Euro Bölgesi'nde işsizlik 10 yılın en düşük seviyesinde 31.10.2018

Eurostat'ın açıkladığı Eylül verilerine göre 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 8,1 olarak ölçülürken, genç işsizliği yüzde 16,8’e yükseldi. Enflasyon oranı ise son altı yılın zirvesinde.
Aufgenommen am 21.01.2018. Foto: Bernd Riegert, DW, alle Rechte EU Finanzministertreffen Luxemburg. Ende Hilfsprogramm Griechenland. Fahnen vor dem VIP -Eingang am Konferenzzentrum Kirchberg. Griechische Fahne (zweite von li.) ist immer noch dabei. (Kommentarbild).

Yorum: Yunanistan nihayet başardı 22.06.2018

Yunanlar uzun süre boyunca borç kriziyle mücadele etti ve gelecekte de etmeye devam edecekler. Bernd Riegert, kurtarma programının sona ermesinin AB için olumlu bir gelişme olduğu görüşünde.
German Chancellor Angela Merkel and French President Emmanuel Macron attend a press conference after their meeting at the German government guesthouse Meseberg Palace in Meseberg, Germany, June 19, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Merkel ve Macron ortak Euro bütçesinde uzlaştı 19.06.2018

Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Berlin’de buluştu. İki lider Euro Bölgesi için ortak bir bütçe oluşturulması ve sığınmacı sorununa Avrupa olarak yanıt verilmesi konusunda uzlaştı.
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