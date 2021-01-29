 Euro Bölgesi ekonomisinde rekor küçülme | EKONOMİ | DW | 02.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Euro Bölgesi ekonomisinde rekor küçülme

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi pandemi yılı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,8 oranında küçüldü.

Symbolbild Eurozone Haushalt

Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa'nın en büyük ekonomilerini barındıran Euro Bölgesi, 2020 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,8'lik ekonomik küçülme ile kapattı. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 2020'nin son çeyreğinde Euro Bölgesi Gayrisafi Yurtiçi Hasılası bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 oranında azalırken bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1'lik düşüş gösterdi.

Kurum, son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ekonomisi en fazla küçülen ülkenin yüzde 4,3 ile Avusturya olduğunu, Avusturya'yı yüzde 2,0'lik küçülme gösteren İtalya'nın ve yüzde 1,3'lük küçülme gösteren Fransa'nın izlediğini açıkladı. Almanya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Euro Bölgesi ülkesinde ise 2020'nin son çeyreğinde ekonomide hafif bir canlanma meydana geldiğini açıklayan Avrupa İstatistik Ofisi uzmanları, buna rağmen büyüme rakamlarının tüm ülkelerde 2019'a kıyasla gerileme kaydettiğini vurguladı. Üçüncü çeyrekteki yüzde 12,4'lük büyüme de genel eğilimde bir değişikliğe neden olmadı.

Kurumun açıkladığı veriler, geçici ilk tahminlere dayanıyor.

Darbe, diğer büyük ekomilere kıyasla ağır

Büyüme verileri, Euro Bölgesi ekonomisinin dünyanın diğer büyük ekonomilerine kıyasla korona pandemisinden daha ağır darbe aldığını ortaya koyuyor. ABD ekonomisi 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 oranında küçülürken Rus ekonomisindeki küçülme yüzde 3,1'de kalmış, Çin ekonomisi ise yüzde 2,3 oranında büyümüştü.

Yüzde 6,8'lik ekonomik küçülme Euro Bölgesi tarihinde de bir rekora işaret ediyor. Euro Bölgesi'nin gayrisafi yurtiçi hasılasındaki en büyük azalma yüzde 4,5 ile mali krizin yaşandığı 2009 yılında kaydedilmişti.

İşsizlik de arttı

Eurostat'ın verilerine göre, 2020 yılının Aralık ayında Euro Bölgesi'ndeki işsizlik rakamlarında ise değişiklik olmadı. İşsizlik yüzde 8,3 oranında kalırken bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,9 oranında artış gösterdi. İşsizlikteki artışa korona pandemisi ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan önlemlerin etkili olduğu belirtiliyor.

19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi 1999 yılında kurulmuştu.

Reuters,dpa,AFP/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avrupa'da ikinci dalga alarmı

İtalya, koronavirüsün ikinci dalgasına ekonomi, istihdam piyasası ve okulları kapsayan teşvik paketiyle hazırlanıyor. Almanya ve Fransa'da da vakalar rekor seviyede.  

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Almanya ekonomisi koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldü. Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.  

Fransa ekonomisi korona nedeniyle yüzde 13,8 küçüldü

Korona krizinden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa’da ekonomi yılın ikinci çeyreğinde tarihi bir küçülmeye tanıklık ederek yüzde 13,8 küçüldü.  

Benzer içerik

Symbolbild Arbeitslosenquote Deutschland

Almanya'da Ocak ayı işsiz sayısında yarım milyonluk artış 29.01.2021

Federal Çalışma Ajansı, işsiz sayısının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse yarım milyon arttığını açıkladı. Kuruluşun başkanına göre, telafi süreci "çok yavaş" işleyecek.

China Qingdao | Containerschiff im Hafen

Çin 2020'de büyüyen tek ekonomi oldu 18.01.2021

Çin ekonomisinin 2020'de yüzde 2,3 oranında büyüdüğü ve GSYİH'nın ilk kez 100 trilyon yuan sınırını aştığı açıklandı. Büyüme ivmesinin 2021'de de devam etmesi bekleniyor.

Deutschland Berlin Einzelhandel in der Corona Krise

Almanya’da belediyeler kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor 26.01.2021

Almanya’da salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması istendi. Şehirler ve Belediyeler Birliği ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında bu beklentinin arttığına işaret etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Gıda fiyatları artmaya devam edecek mi?

Türkiye'de temel gıda fiyatlarındaki artışlar salgın döneminde vatandaşları zorluyor. Fiyat artışı yapanlara ceza kesiliyor. Ancak uzmanlar fiyat artışlarının durmayacağını söylüyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  