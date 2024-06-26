EURO 2024: Türkiye gruptan nasıl çıkar, kimle eşleşebilir?

Türkiye, Çekya'ya yenilse bile EURO 2024'te yoluna devam etme şansı var. İkinci turda olası rakipler Avusturya ve İspanya. Gözler, Montella'nın Arda Güler kararında. Cengiz Özbek, Hamburg'dan bildiriyor.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda son maçını bugün Hamburg'da Çekya'ya karşı oynanacak. Dortmund'daki maçlarda Gürcistan'ı 3-1 yenipPortekiz'e ise 3-0 yenilen Türkiye A Milli Takımı'nın turnuvaya devam edip etmeyeceğini belirleyecek olan maç TSİ 22'de başlayacak. Volkspark Stadı'ndaki karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Üç puanlı Türkiye, Çekya maçını kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde grubu ikinci tamamlayacak ve son 16 turunda Avusturya'yla eşleşecek.

Türkiye, Çekya'ya yenilse dahi bir üst tura çıkma şansına sahip. Ancak bu ihtimalin gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin Çekya'ya en fazla iki farkla yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz karşısında galip gelmemesi gerekiyor. Bu durumda Türkiye en iyi dört grup üçüncüsü arasında yer alarak son 16'ya kendini atacak ve bu turdaki rakibi B Grubu'nun lideri İspanya olacak.

F Grubu'nda şu an lider Portekiz'in altı, Türkiye'nin üç, Çekya ve Gürcistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

Türkiye'nin Portekiz karşısında aldığı farklı mağlubiyet sonrası oklar Montella'ya çevrilmişti. Fotoğraf: Leon Kuegeler/REUTERS

Arda oynayacak mı?

Türkiye-Çekya maçında gözler, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihinde olacak.

Portekiz maçına Arda Güler ve Kenan Yıldız'la başlamadığı için Türkiye kamuoyunda sert şekilde eleştirilen Montella'nın Çekya'ya karşı bu oyunculara ilk 11'de yer verip vermeyeceği merak konusu.

Gürcistan karşılaşmasında attığı golle yıldızlaşan ve performansıyla dünya kamuoyunun da ilgisini çeken Arda Güler'in "yorgun" olduğu için Portekiz maçında oynayamayabileceği açıklanmıştı. Maçtan sonra ise bunun bir tercüme hatası olduğu ve 19 yaşındaki futbolcunun sakatlığı olduğu için riske edilmek istenmediği bildirilmişti. Güler, Portekiz maçında tribünlerin çağrısı üzerine Montella tarafından 70'inci dakikada skor 3-0'ken sahaya sürülmüştü.

Montella, Çekya maçından bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve en nihayetinde de o kadar oynadı" dedi. Montella, Arda Güler'in Portekiz maçına ilk 11'de başlamamasının sağlık ekibi ve futbolcunun ortak kararı olduğunu sözlerine ekledi.

Montella'nın turnuvada şu ana dek ileri uçta, asıl mevkisi santrfor olan bir oyuncu oynatmaması da eleştiri konusu. İtalyan teknik direktörün en uçta bu kez Semih Kılıçsoy ya da Cenk Tosun'a, en azından oyunun belli bölümlerinde şans vereceği düşünülüyor.

Eksikler

Orkun Kökçü ve Mert Günok'un sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. İlk iki maçta sakatlık sebebiyle forma giyemeyen, ancak bir süredir takımla birlikte çalışan İrfan Can Kahveci'nin ise maç kadrosunda yer alacağı tahmin ediliyor.

İlk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, Çekya karşısında forma giyemeyecek. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydin ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri hâlinde ikinci turda cezalı duruma düşecek.

Fotoğraf: Nick Potts/PA Wire/empics/picture alliance

Çekya'da ise Gürcistan maçında sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan santrfor Patrik Schick'in Türkiye karşısında oynama ihtimali düşük görünüyor.

Türkiye daha önce Çekya ile yedisi özel, dördü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda takımlar beşer kez galip gelirken bir kez berabere kaldı.

Altıncı kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Çekya maçı sonucunda ikinci tura çıktığı takdirde, 2008'den sonra ilk kez bunu başarmış olacak. Türkiye, 2008'de yarı final oynayarak turnuva tarihindeki en büyük başarısını gösterdi. İlk kez 1996 yılında bu kupaya katılan ve turnuvayı puansız kapatan Türkiye, Euro 2000'de çeyrek finalde elenirken Euro 2016 ve Euro 2020 şampiyonalarında gruptan çıkamadı.

F Grubu'nun bir diğer maçında Portekiz ile Gürcistan karşılaşacak. Gelsenkirchen'deki mücadele Türkiye-Çekya maçıyla aynı saatte oynanacak. İki maçta altı puan toplayan ve grubu lider bitirmeyi garantileyen Portekiz, son 16 turunda A Grubu üçüncüsü Macaristan ya da C Grubu üçüncüsü Slovenya ile eşleşecek.

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