Euro 2024: Almanya'da Türk milliler için çifte avantaj

Euro 2024 heyecanı başlıyor. Almanya'daki kalabalık Türk topluluğu ve Almanya doğumlu futbolcular Türk Milli Takımı için çifte avantaj sağlıyor.

Almanya, Euro 2024'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gerek Almanya'da yaşayan kalabalık Türk toplumunun desteği gerekse kadroda yer alan Almanya doğumlu futbolcular nedeniyle Türkiye A Milli Futbol Takımı önemli bir avantaja sahip.

Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, Alman Basın Ajansı dpa'ya verdiği demeçte, Türk millilerin Almanya'da kendi sahasında oynuyormuş gibi hissedeceğine işaret etti.

Geçen Kasım ayında Berlin'de oynanan Almanya-Türkiye karşılaşmasını hatırlatan Özcan, bunun "yaşanacaklara bir örnek niteliğinde" olduğunu söyledi. On binlerce Türkiye taraftarının takip ettiği hazırlık karşılaşmasını Türk Milli Takımı 3-2 kazanmıştı.

Oyuncuların aileleri Almanya'da

Salih Özcan Köln doğumlu. Kaan Ayhan Türkiye'nin turnuva kapsamında ilk maçını oynayacağı Dortmund yakınlarındaki Gelsenkirchen şehrinden. Kenan Yildiz ve Can Uzun ise Regensburg'dan. Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun doğum yeri Mannheim.

Özcan, "Burada yaşayan Türk sporseverler için Milli Takımın bu kadar yakında olması çok özel bir şey. Türkiye çok coşkulu bir ülke, özellikle konu Milli Takım olunca. Biz futbolcular bunu hissediyoruz" diye konuştu ve ekledi:

"Takımda Almanca konuşan çok fazla oyuncu var. Onlar için turnuva eve gelmek gibi olacak. Çoğunun aileleri hâlâ Almanya'da."

Saha etrafında anonslar Türkçe

Türk millilerin 18 Haziran'da Gürcistan'a karşı çıkacağı ilk maç öncesi Dortmund stadı etrafında hazırlıklar sürüyor.

Dortmund polisi, "Türk Milli Takımının maçlarıyla ilgili olarak diğer takımların maçlarından farklı, özel bir risk değerlendirmesi bulunmadığını" belirterek Dortmund'da Gürcistan ve Portekiz'e karşı oynanacak maçlara çevre bölgelerden de yoğun katılım olmasını beklediklerini bildirdi. Dortmund polisi, maçlarla ilgili güvenlik önlemleri konusunda taraftarları Türkçe bilgilendirmek için de hazırlıklar yürütüyor.

"Taraftar desteğine güveniyoruz"

Milli Takım 2008 yılındaki yarı finallerde, son dakikada yedikleri golle Almanya'ya 3-2 kaybetmiş, bu Türkiye'nin turnuvada aldığı en iyi sonuç olmuştu.

Almanya doğumlu milli futbolcu Salih Özcan, milli takımdan beklentilerin yüksek olduğunu ve üzerlerinde baskı hissettiklerini belirtmekle birlikte, Almanya'daki taraftar desteğine güvendiklerini de sözlerine ekledi.

dpa / MUK,BK

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