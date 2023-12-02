Euro 2024: Almanya ve Türkiye'nin rakipleri belli oldu
Almanya'da bu yaz düzenlenecek olan Euro 2024 futbol şampiyonası öncesi kura çekimi yapıldı. Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda takımların Euro 2024'te hangi gruplarda mücadele edeceği belli oldu.
Ev sahibi Almanya, Macaristan, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.
Türkiye ise F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu galibi ile eşleşti. Play-off C Yolu'nda Gürcistan, Lüksemburg, Yunanistan ve Kazakistan bulunuyor.
Euro 2024'ün diğer grupları ise şöyle:
B Grubu:
İspanya
Arnavutluk
Hırvatistan
İtalya
C Grubu:
İngiltere
Danimarka
Slovenya
Sırbistan
D Grubu:
Fransa
Avusturya
Hollanda
Play-off A Yolu galibi (Polonya, Estonya, Galler veya Finlandiya)
E Grubu:
Belçika
Romanya
Slovakya
Play-off B Yolu galibi (Bosna Hersek, İsrail, Ukrayna veya İzlanda)
Türkiye ikinci torbadaydı
Kura çekimine Almanya birinci, Türkiye ise ikinci torbadan katılmıştı.
Torbalarda şu takımlar yer alıyordu:
Birinci torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
İkinci torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
Üçüncü torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
Dördüncü torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek üç takım
Play-off aşamasından üç takım gelecek
Play-off etabına kalan Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler'den üçü, Almanya'daki turnuva için verilecek son üç bileti almak için yarışacak. Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak. Eşleşmeler tek ayaklı olacak.
Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Münih'te Almanya ile İskoçya arasından oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuva, 14 Temmuz'da Berlin'deki final maçıyla sona erecek.
DW/CÖ,JD