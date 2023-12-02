Euro 2024: Almanya ve Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Euro 2024 futbol şampiyonası için yapılan kura çekimi sonucunda Almanya ve Türkiye'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Almanya'da bu yaz düzenlenecek olan Euro 2024 futbol şampiyonası öncesi kura çekimi yapıldı. Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda takımların Euro 2024'te hangi gruplarda mücadele edeceği belli oldu.

Ev sahibi Almanya, Macaristan, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda yer aldı.

Türkiye ise F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu galibi ile eşleşti. Play-off C Yolu'nda Gürcistan, Lüksemburg, Yunanistan ve Kazakistan bulunuyor.

Euro 2024'ün diğer grupları ise şöyle:

B Grubu:

İspanya

Arnavutluk

Hırvatistan

İtalya

C Grubu:

İngiltere

Danimarka

Slovenya

Sırbistan

D Grubu:

Fransa

Avusturya

Hollanda

Play-off A Yolu galibi (Polonya, Estonya, Galler veya Finlandiya)

E Grubu:

Belçika

Romanya

Slovakya

Play-off B Yolu galibi (Bosna Hersek, İsrail, Ukrayna veya İzlanda)

Türkiye ikinci torbadaydı

Kura çekimine Almanya birinci, Türkiye ise ikinci torbadan katılmıştı.

Torbalarda şu takımlar yer alıyordu:

Birinci torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

İkinci torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

Üçüncü torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

Dördüncü torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek üç takım

Play-off aşamasından üç takım gelecek

Play-off etabına kalan Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler'den üçü, Almanya'daki turnuva için verilecek son üç bileti almak için yarışacak. Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak. Eşleşmeler tek ayaklı olacak.

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Münih'te Almanya ile İskoçya arasından oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Turnuva, 14 Temmuz'da Berlin'deki final maçıyla sona erecek.

DW/CÖ,JD

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