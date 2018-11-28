 EURO 2020′de eleme grupları belli oldu | SPOR | DW | 02.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

SPOR

EURO 2020'de eleme grupları belli oldu

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için grup kuraları çekildi. Türkiye H grubunda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

UEFA Euro 2020 (Reuters/C. Kilcoyne)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (EURO 2020) kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin'de yapıldı.

H grubunda yer alan Türkiye, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti

Almanya ise C grubuna düştü. Panzerler bu grupta: Hollanda, Kuzey İrlanda, Estonya ve Belarus karşısında mücadele verecek. 

UEFA Nations League Deutschland - Niederlande (Reuters/L. Kügeler)

Almanya ile Hollanda, Uluslar Ligi'nden sonra EURO 2020 elemelerinde de aynı grupta yer aldı

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, turnuvaya katılmaya hak kazanacak. Son dört ülke ise play-off maçlarının ardından belirlenecek. Eleme gruplarında maçlar Mart - Kasım 2019 tarihleri arasında oynanacak. 12 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri arasındaki finallere ilk kez 12 ülke ev sahipliğinde yapacak.

EURO 2020 Elemeleri'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs, Kazakistan, San Marino 

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

DW/UÇ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Osmanen Germania Gang

"Almanyalı Osmanlılar çetesinin lideri sınır dışı edilmeli" 28.11.2018

Almanya'da yasaklanan "Almanyalı Osmanlılar" adlı çetenin hüküm giymiş üyelerinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesi gündemde. Çetenin Türkiye bağlantıları üzerine de iddialar bulunuyor.

UN Generalversammlung - Hollands Außenminister Stef Blok

Hollanda Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'de 03.10.2018

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, iki ülkenin ilişkilerini normalleştirme kararı alması sonrası ilk kez Türkiye'ye gitti. Blok, iki günlük ziyaretine bugün Ankara'da gerçekleştirdiği temaslara başladı.

Türkei | türkischer Außenminister Cavusoglu empfängt Außenminister der Niederlande Blok

Çavuşoğlu: Hollanda halkı için Nazi benzetmesini kullanmadık 03.10.2018

Ankara'da Hollandalı mevkidaşıyla görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan'ın geçen yılki "Nazi" çıkışıyla ilgili konuştu. Hollandalı bakan ise Türkiye'nin AB üyeliği için bazı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Reklam

FOTO-GALERİ

Rom, Trevi Brunnen (picture-alliance)

2018'de manşet olan seyahatler

2018'de dünya genelinde 1 milyar 200 milyon kişi seyahate çıktı. Hatta bazıları bu seyahatler nedeniyle manşetlere de taşındı. Kimi güldüren, kimi düşündüren bu haberleri sizler için derledik. 