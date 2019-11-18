 EURO 2020 kuralarına siyaset karışıyor | SPOR | DW | 29.11.2019

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SPOR

EURO 2020 kuralarına siyaset karışıyor

Türkiye'nin de katılacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki kura çekimlerine uluslararası siyaset etki ediyor.

Fußball-EM 2020 Auslosung Playoffs (picture-alliance/Keystone/S. Di Nolfi)

Türkiye'nin de katılacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ülkelerin arasında yaşanan siyasi anlaşmazlıklar şampiyonanın kura çekilişine de yansıyor. Cumartesi akşamı Romanya'nın başkenti Bükreş'teki çekilişle belirlenecek olan EURO 2020 eşleşmeleri bu siyasi anlaşmazlıklara göre şekilleniyor.

UEFA’nın 'yasaklı maçları'

Örneğin Rusya ve Ukrayna'nın savaşta olması nedeniyle kuralar Ukrayna'nın grup maçlarında Rusya ile eşleşmesine olanak vermeyecek şekilde düzenleniyor. Aynı şekilde maçların nerede oynanacağı da bu anlaşmazlıklardan etkileniyor. Ukrayna başka bir takımla olsa dahi Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynamayacak.

Eğer Kosova, şampiyonaya katılmaya hak kazanırsa Rusya, Sırbistan, ve Bosna-Hersek’le eşleşmeyecek. Sırbistan, eskiden bir parçası olan Kosova’nın bağımsızlığını tanımıyor. Sırplarla yakın siyasi ilişkilere sahip Rusya da Kosova’yı tanımayan ülkelerden. Ayrıca her ne kadar Bosna-Hersek’teki Boşnaklar ve Hırvatların bağımsız bir Kosova konusunda çekinceleri olmasa da, ülke nüfusunun üçte birini oluşturan Sırp kökenlilerin nüfuzu, Kosova’nın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını engelliyor.

Her ne kadar bu ‘yasaklı maçlar' gruplarda oynanmayacak olsa da, takımlar sonraki aşamalarda eşleştikleri takdirde, mücadelelerini 90 dakikalığına yeşil sahalarda verecekler. Ancak yine de Ukrayna’nın son 16 takım arasına kalsa bile, St. Petersburg'da maç oynamak zorunda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Böyle durumlarda kararı başkanlığını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in yaptığı beş kişilik UEFA Acil durum Paneli veriyor.

Turnuva tüm kıtaya yayılacak

Avrupa Şampiyonası tarihinde turnuva ilk defa tam bir kıta organizasyonuna dönüşüyor. Maçlar kıtanın dört bir köşesindeki toplam 12 farklı ülkede oynanacak. "Avrupa için EURO” fikri UEFA'nın eski başkanı Fransız Michel Platini'ye aitti. Grup maçlarına ev sahipliği yapacak şehir ve ülkeler şöyle sıralanıyor:

Grup A: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)
Grup B: St. Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)
Grup C: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)
Grup D: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)
Grup E: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda)
Grup F: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)

Yarı final ve final maçları ise Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Andreas Sten-Ziemons

© Deutsche Welle Türkçe

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