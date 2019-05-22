Etek boyunu soran hâkim görevden uzaklaştırıldı

Kartal'daki İstanbul Anadolu 2'nci İş Mahkemesinde görülen bir işe iade davasının duruşmasında hâkim ile avukat arasında "etek boyu" tartışması yaşandı.

Duruşma sırasında hâkim Mehmet Yoylu, davacı vekili Tuğçe Çetin'in etek boyunun mevzuata aykırı olduğunu söyledi.

Duruşma tutanağına göre Yoylu, avukatın eteğinin "diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda" olduğunu ve "bu hali ile avukatlık mevzuatına ve giyim-kuşam etik kurallarına aykırı olduğunun görüldüğünü" ifade etti. Salonda dinleyici olarak bulunan iki avukatın da bu konudaki görüşü alındı. Avukatlardan biri söz konusu etek boyunun "avukatlık hukukuna ve örfüne uygun olduğunu" ifade ederken diğeri "Bence de özgürlük alanıyla ilgilidir ve müdahale edilmemesi gerekir" dedi.

Tutanağa göre, bunun üzerine hâkim "kendi değerlendirmesiyle diğer avukatların değerlendirmesinin aynı olmayacağını nazara alarak" İstanbul Barosu Başkanlığına bildirilmek üzere etek boyunun fotoğrafının çekilmesi için mahkemenin yazı işleri müdürünü salona çağırdı. Ancak etek boyu tartışılan avukat fotoğrafının çekilmesine karşı çıktı.

Tartışmalar sürerken duruşma salonuna giren İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve çok sayıda avukat da hâkime tepki gösterdi. Hâkim Yoylu, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

"Bu etek boyu bir avukata yakışıyor mu?"

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından HSK'ya yapılan şikayet başvurusunda ise Yoylu'nun Çetin'e "Masanın önüne çıkar mısınız?" dedikten sonra "Bu etek boyu bir avukata yakışıyor mu? Müslüman bir ülkede yaşıyoruz" diye eklediği belirtildi. Başvuruda Yoylu'nun "acilen görevden tedbiren uzaklaştırılarak hakkında soruşturma açılması ve meslekten ihracı" talep edildi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hâkim Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Başkanvekili Yılmaz, attığı tweet'te, Yoylu hakkındaki kararın, "göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak" verildiğini belirtti.

Gül'den hâkime eleştiri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Yoylu'yu eleştirdi.

Gül, "Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim" ifadesini kullandı.

Hâkim Yoylu'nun, "önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olmasının hiçbir şartla kabul edilemeyeceğini" belirten Gül, "Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz" diye ekledi.

DW/CÖ,BK

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