Eski RAF üyesi Klette 30 yıl sonra Berlin'de yakalandı

Almanya'da uzun yıllardır aranan üç eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) mensubundan biri olan Daniela Marie Luise Klette Berlin'de yakalandı. 65 yaşındaki kadının gözaltına alındığını Verden Savcılığı duyurdu. Klette aşırı solcu RAF'in üçüncü kuşak kadroları arasında sayılıyor.

Daniela Klette'nin eski RAF mensupları Burkhard Garweg (55) ve Ernst-Volker Staub (69) ile birlikte hareket ettiği, bombalı saldırı, para nakliye aracını gasp ve cinayet girişimi gibi birçok eylemde yer aldığı tahmin ediliyor.

Verden İdare Mahkemesi 1999 ile 2016 yılları arasında Bochum-Wattenscheid, Essen, Wolfsburg, Cremlingen ve Stuhr gibi birçok kentte düzenlenen süpermarket ve para nakliye araçlarının gasp edilmesi suçlamasıyla üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) üçlüye bu gasplardan biri esnasında cinayet teşebbüsü suçlaması da yöneltiyor.

Alman polisi yakın zaman önce aranan üç kişinin robot resimlerini yayınlamıştı Fotoğraf: picture-alliance/dpa/BKA

Daniela Klette hakkındaki suçlamalar

Bild'in haberine göre 27 Mart 1993 tarihinde Hessen eyaletindeki Weiterstadt Cezaevi'nin yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki 5 adet patlayıcı ile bombalanması eylemine katılmak Klette'ye yöneltilen suçlamalar arasında yer alıyor. Henüz faaliyete başlamamış olan cezaevi bombalı saldırı sonrasında kısmen tahrip olmuştu.

Klette'nin ayrıca 30 Temmuz 1999 tarihinde Duisburg-Rheinhausen'de bir para nakliye aracına düzenlenen saldırı ve 1 milyon Alman Markı'nın gasp edilmesi, 27 Aralık 2006 tarihinde bir Real süpermarketinin gasp edilmesi ve en az 100 bin euronun çalınması, 30 Eylül 2011'de Celle'de bir Real süpermarketinin soyulması ve 100 bin euronun çalınması, 24 Aralık 2012'de Stade'de bir marketin soyulması ve yaklaşık 135 bin euronun çalınması, 23 Ağustos 2014 tarihinde Elmshorn'da bir marketin soyulması ve 46 bin euronun gasp edilmesi, 2 Ocak 2015'te Osnabrück'te bir Kaufland şubesinin soyulması ve 60 bin euronun çalınması, 19 Ekim 2015'de Northeim'da bir marketin gasp edilmesi ve 50 bin euronun çalınması gibi birçok soygunda yer aldığı tahmin ediliyor.

Gruba isnat edilen son eylem 25 Mayıs 2016'da Cremlingen'de bir para nakliye aracının soyulması olmuştu. Biri kadın diğeri erkek iki maskeli kişi, sürücüyü roketatar ve makineli tüfekle tehdit etmiş, yüz binlerce euroyu gasp ettikten sonra aracı havaya uçurmuştu.

Batı Almanya'da 1970'lerin başında kurulan aşırı solcu RAF 1998 tarihinde kendini feshetmişti. Terör örgütleri listesinde yer alan RAF birçok cinayet, adam kaçırma, rehin alma ve bombalı saldırıya imza attı. RAF polislerin, ekonomi ve siyaset dünyasından kişilerin olduğu 34 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

DW, AFP / EC, BK

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