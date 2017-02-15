Eski Papa 16. Benedikt'ten geri adım

Almanya'da aralarında eskiPapa 16'ncı Benedikt'in de bulunduğu üst düzey Kilise yetkililerini 1945-2019 dönemindeki çocuk istismar vakalarında ihmal ve görevini kötüye kullanmakla suçlayan bilirkişi raporunun yankıları sürerken eski Papa'dan açıklama geldi.

Papa olduktan sonra 16. Benedikt adını alan din adamı Joseph Ratzinger, Münih-Freising başpsikoposu olduğu dönemde, cinsel istismar şüphelisi bir papazı yönetimindeki başpiskoposlukta görevlendirmekle suçlanıyor. Ratzinger, bilirkişi raporu sürecinde verdiği ifadede, söz konusu papazın durumunun görüşüldüğü 1980 yılındaki toplantıya katılmadığını beyan etmişti. Bilirkişi raporunda ise Ratzinger'in ifadelerinin eldeki belgeler ve tanık ifadeleri ışığında inandırıcı bulunmadığı kaydedilmişti. Bilirkişi raporunun yayınlanmasının ardından üzerindeki baskı artan eski Papa, bugün yaptığı açıklamada ise söz konusu toplantıya katıldığını kabul etti.

Ratzinger'in özel sekreteri Georg Gänswein tarafından yayınlanan açıklamada hatanın "art niyetle gerçekleşmediği", "ifadelerin editoryal düzenleme sırasında gözden kaçtığı" belirtildi. Ratzinger'in, "bu hatadan dolayı büyük üzüntü" duyduğu kaydedildi. Açıklamada söz konusu toplantıda istismar şüphelisi papazın görev yeri konusunda karar verilmediği, sadece "terapi gördüğü tedavi döneminde Münih'te kalacak yer imkanı sunma" konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

1980 yılında Münih-Freising Başpiskoposluğu tarafından düzenlenen toplantıda çok sayıda çocuğu istismar ettiği iddia edilen Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde görevli bir papazın durumu ele alınmıştı. Cinsel istismar şüphelisi papazın daha sonra Ratzinger'in başpiskoposluğu sırasında Münih'te görevlendirildiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu papaz yıllar sonra cinsel istismar nedeniyle yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.

Mağdurlardan tepki

Öte yandan Katolik Kilisesi kaynaklıcinsel istismar mağdurlarının inisiyatifi olan "Eckiger Tisch" adlı kuruluşun sözcüsü Matthias Katsch, 16'ncı Benedikt'in açıklamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Eski Papa'nın sadece toplantıya katılımı konusundaki yanlış beyanı ile ilgili özür dilediğini belirten Katsch, "Esasında tüm süreç için özür dilemeli, çünkü söz konusu fail papazın bu toplantının ardından on yıllar boyunca çocukları tehlikeye atmaya devam edebilmesinde sorumluluk sahibi" diye konuştu. Katch, bunun "büyük bir skandal" olduğunu söyledi.

Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakalarına ilişkin Almanya'nın Münih kentindeki bir hukuk bürosu tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun ayrıntıları geçen hafta kamuoyu ile paylaşılmıştı. Raporda Joseph Ratzinger, 1977 ve 1982 yılları arasında Münih ve Freising başpsikoposuyken dört cinsel istismar vakasında gerekli adımları atmamakla suçlanıyor.

KNA,AP,dpa/BÖ,BK

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