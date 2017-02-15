Eski Papa 16. Benedikt'e istismarla ilgili ağır suçlama

Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakalarına ilişkin Almanya'nın Münih kentindeki bir hukuk bürosu tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda, Papa olduktan sonra 16. Benedikt adını alan din insanı Joseph Ratzinger, 1977 ve 1982 yılları arasında Münih ve Freising kentlerinin başpsikoposuyken dört cinsel istismar vakasında gerekli adımları atmamakla suçlandı.

Westpfahl Spilker Wastl (WSW) adlı hukuk bürosuna bağlı Avukat Martin Pusch tarafından hazırlanan raporda, 16. Benedikt'in de suçlamalara ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptığı vurgulanarak 16. Benedikt'in eksik bilgiler olduğunu aktardığı ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Raporda ancak bu açıklamaların dosyalarda yer alan bilgilerle örtüşmediği kaydedildi.

Papa inandırıcı bulunmadı

Raporda "X" ifadesiyle anılan Rahip Peter H.'nin adının karıştığı vakaya ise geniş bir yer ayrıldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nden gelen bu din insanının erkek çocuklarını defalarca istismar ettiği ve Ratzinger'in döneminde daha sonra çocuk istismarı nedeniyle hüküm giyeceği Bavyera eyaletine gönderildiği belirtiliyor.

Peter H.'nin Bavyera'da da taciz olaylarına karıştığı belirtilirken Ratzinger, Puscha'a yaptığı açıklamada, Peter H.'nin atanmasına karar verilen Ocak 1980'deki olağan toplantıda bulunmadığını söyledi. Ancak bu açıklama da uzmanlar tarafından inandırıcı bulunmadı.

Münihli eski Başpsikopos Reinhard Marx

Münihli Başpsikopos da suçlandı

Münihli eski Başpsikopos Reinhard Marx da iki olayla ilgili olarak suçlandı. Başpsikoposluk dönemine görevini yerine getirmemekle suçlanan Marx'ın istismar olaylarına karıştığı daha sonra mahkemeler tarafından tespit edilen iki din adamıyla ilgili gereken adımları atmadığı vurgulandı. Bilirkişi raporunda, istismar olayına karışan iki papazın görevlerine devam ettiği ve kilise içinde hiçbir soruşturma başlatılmadığı vurgulandı.

Vatikan'ın açıklaması

Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'dan yapılan açıklamada da Kilise'nin söz konusu rapordan şu ana kadar bilgisi olmadığı, ancak raporun inceleneceği kaydedildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, reşit olmayan çocuklara yönelik istismar vakalarına karşı Kilise'nin utanç ve pişmanlık duygusu içinde olduğuna dikkat çekti.

Bilirkişi raporunda incelenen 261 Kilise çalışanından 235'inde cinsel istismar davranış izlerinin bulunduğu tespit edildi. Araştırmada 247'si erkek, 182'si kadın olmak üzere 467 istismar mağdurun durumu ele alındı. Raporda erkek mağdurların yüzde 60'ının 8 ile 14 yaşları arasında olduğu bilgisine de yer verildi.

AFP/HS,JD

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