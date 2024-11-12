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Eski milli futbolcu Coşkun Taş Almanya'da hayatını kaybetti

12 Kasım 2024

Türk Milli Takımı'nın 1954 Dünya Kupası kadrosunun hayattaki son üyelerinden Coşkun Taş yaşamını yitirdi. Eski Beşiktaşlı futbolcu, bir süre önce DW Türkçe'ye verdiği röportajda 90 yıllık yaşam öyküsünü anlatmıştı.

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Coşkun Taş, Türk Milli Takımı formasıyla
Coşkun Taş, 1954 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın hayattaki son üyelerindendi.Fotoğraf: DHA

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Coşkun Taş, Almanya'nın Köln kentinde hayatını kaybetti. 1954 Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın hayattaki son üyelerinden Taş 90 yaşındaydı. Eski milli futbolcu, uzun yıllardır Almanya'da yaşıyordu.

Taş, 1934 yılında Aydın'da doğmuştu. Aydınspor'da profesyonel kariyerine başlayan Taş, uzun yıllar Beşiktaş'ta forma giydikten sonra Almanya'da 1. FC Köln ve Bonner SC kulüplerinde de oynadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Taş'ın vefatını, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Coşkun Taş'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Coşkun Taş'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Beşiktaş olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyurdu.

Almanya Beşiktaşlılar Derneği de Taş'ın ölümü üzerine sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş camiasının ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, kulübümüzün efsane futbolcularından, aynı zamanda milli takımımızda ve 1.FC Köln'de gururla mücadele etmiş değerli büyüğümüz Coşkun Taş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Coşkun Taş, Almanya Beşiktaş Derneği'nin onursal üyesi olarak her zaman ilham kaynağı olmuş, alçakgönüllü özelliklere sahip ve nezaketi ile gönüllerimizde kurmuştur."

Taş, geçtiğimiz aylarda DW Türkçe'ye verdiği röportajda Türkiye-Almanya ekseninde birçok insani ayrıntıyı ve tarihi anıyı barındıran 90 yıllık yaşam öyküsünü anlatmıştı.

Köln'deki evinin çalışma masasında oturan Coşkun Taş
Coşkun Taş geçen yaz Köln'deki evinde DW'ye röportaj vermişti.Fotoğraf: DW

DW/CÖ,JD

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