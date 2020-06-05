 Eski HDP milletvekili Leyla Güven serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 17.09.2020

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TÜRKİYE

Eski HDP milletvekili Leyla Güven serbest bırakıldı

Hakkari'de gözaltına alınan eski HDP milletvekili Leyla Güven serbest bırakıldı. Güven dün Hakkari'de Barış Anneleri Meclisi'nin programına katılmıştı.

Leyla Güven

Leyla Güven

Hakkari'de bugün gözaltına alınan eski HDP milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven adliyeye çıkartıldıktan sonra serbest bırakıldı. Güven'in serbest bırakıldığını kızı gazeteci Sabiha Temizkan Twitter üzerinden duyurdu.

Leyla Güven'in gözaltına alındığı HDP Hakkari İl Örgütü'nün Twitter hesabından duyurulmuş, yapılan açıklamada "Alınan bilgiye göre dün yapılan barış çağrısına yönelik gözaltı olmuştur" denilmişti.

Güven dün Barış Anneleri Meclisi'nin programına katılmıştı. Toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle Barış Anneleri Meclisi üyesi Fatma Turan da bugün "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede de, resmi Twitter hesabından Leyla Güven'in "keyfi olarak" gözaltına alındığını duyurarak, "Hakkari Emniyetinde bekleyişimiz devam ediyor" ifadesini kullanmıştı.

Milletvekilliği düşürülmüştü

Leyla Güven, 2018 genel seçimlerinde HDP Hakkari milletvekili seçilmişti. Hakkındaki KCK soruşturması nedeniyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunduğu sırada PKK lideri Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrite son verilmesi talebiyle 8 Kasım 2018 tarihinde açlık grevine başlamış, 26 Mayıs 2019'da da açlık grevini sonlandırmıştı.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan Leyla Güven'in milletvekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde düşürülmüştü.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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