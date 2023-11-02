Eski HDP milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'nın Hamburg kentine gitmek üzere olan 27. dönem HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen Kobani eylemleri ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Kaya İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Emniyetten yapılan açıklama

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Havalimanı VIP Pasaport kontrol noktasında yapılan işlemler sırasında İstanbul-Hamburg uçuşu ile ülkemizden çıkış yapmak üzere pasaport kontrol noktasına gelen H.K. isimli yolcunun yapılan kontrollerinde, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek suretiyle terör örgütüne yarar sağlama, Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarından aranması olduğu tespit edilmiş şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan H.D. isimli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

HEDEP'ten tutuklamaya tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Hüda Kaya'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yıllardır 28 Şubat’tan nemalanan AKP, o dönemin mağdurlarından Hüda Kaya’ya bugün daha büyük bir mağduriyet yaşatmaktadır. Çünkü Hüda Kaya, AKP iktidarının belirleyip domine etmek istediği 'iktidar ve devlet dindarlığı'nın dışında bir inanç yaşamış ve bunun gerektirdiği gibi hakkı, hukuku ve adaleti savunmuştur. İktidar, Kaya şahsında gelişen muteber muhafazakar kimliğe itirazı cezalandırmak istemiştir. HEDEP olarak; iktidarın bu nobran ve kendisinden başka hiç kimseye yaşam hakkı tanımayan zulmüne karşı herkesi duyarlı olmaya ve bu hukuksuzluğa itiraz etmeye çağırıyoruz" denildi.

ANKA, DHA / HT,BÖ

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