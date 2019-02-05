 Eski CHP′li vekil Eren Erdem′e 4 yıl 2 ay hapis | TÜRKİYE | DW | 01.03.2019

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TÜRKİYE

Eski CHP'li vekil Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis

17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin ses kayıtlarını yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza onanırsa tutuklu bulunan Erdem 17 ay daha cezaevinde kalacak.

Türkei, Ankara: Oppositionspolitiker Eren Erdem (Getty Images/AFP/ N. Savas)

Eski CHP milletvekili Eren Erdem, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ses kayıtlarını yayınladığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kapatılan Karşı gazetesinin o dönemki genel yayın yönetmeni olan Erdem'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunu işlediğine hükmetti. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Erdem, cezası üst mahkeme tarafından onandığı takdirde 17 ay daha cezaevinde kalacak.

Davaya bakan 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem hakkında Ocak ayında tahliye kararı vermiş ancak savcılığın itirazı üzerine eski milletvekili yeniden tutuklanmıştı.

Eren Erdem, hakkındaki iddiaları protesto etmek amacıya cezaevine başlattığı açık grevini 5 Şubat'ta sonlandırmıştı.

Davada Erdem'in dışında Karşı gazetesinin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanık yargılanıyordu.

DW/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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