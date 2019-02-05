Eski CHP'li vekil Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis

Erdem’in avukatı: Adaletsizlik duyulsun diye açlık grevine başladı

CHP eski milletvekili Eren Erdem, “Adalet Orucu” olarak adlandırdığı açlık grevine başladı. Avukatı Onur Cingil, Erdem’in “yaşadığı adaletsizliğin tüm Türkiye” tarafından duyulması için bu kararı aldığını söyledi. (28.01.2019)