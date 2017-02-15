Eski Başkan Trump'a iki yıl Facebook yasağı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'daki hesapları 2023'ün ocak ayına kadar yasaklandı. ABD Kongre binasına 6 Ocak'ta düzenlenen baskının ardından Trump'ın hesabını askıya alan sosyal medya devi Facebook, cuma günü yaptığı açıklamada eski Başkan'ın hesabının iki yıl daha yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "kamu güvenliği riskinin sürmesi halinde" halinde bu yasağın uzatılabileceği belirtildi.

"Sayın Trump'ın hesabının engellenmesine yol açan ciddi durum göz önünde bulundurulduğunda, izlediği tutum ile kurallarımızı ağır bir şekilde ihlal ettiğine ve yeni kurallarımız uyarınca yaptırımı hak ettiğine inanıyoruz" diyen Facebook İletişim Müdürü Nick Clegg, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının iki yıl boyunca engelleneceğini belirtti. Bu süre, Trump'ın hesabının askıya alındığı 7 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu süre içinde uzmanların "kamu güvenliği için riskin" ortadan kalkıp kalmadığını inceleyeceğini ifade eden Clegg, bu riskin ortadan kalkmaması halinde engellemenin süresinin uzatılacağını da sözlerine ekledi.

Facebook, geçen ocak ayında ABD Kongre binasına baskının ardından eski Başkan Donald Trump'ın hesabını belirsiz bir süre için askıya almıştı. Bağımsız bir komisyon olan Facebook denetleme kurulu, mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, Trump'ın hesabının askıya alınmasının yerinde olduğunu, Trump'ın paylaşımlarının şiddeti kışkırttığını ve meşru kıldığını belirtmişti. Ancak, kurul "belirsiz bir süre engellemeye" izin verilemeyeceğini kaydetmiş ve Facebook'tan altı ay içinde yeni bir değerlendirme talep etmişti. Facebook ise Trump'ın hesapları ile ilgili kararı bir ay içinde verdi.

Trump'ın tepkisi

Eski Başkan Trump, hesabının iki yıl süreyle engelleme kararına tepki gösterdi. Hesabın engellenmesinin, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde kendisine oy veren 75 milyon seçmen için bir "hakaret" olduğunu belirten Trump, Facebook'u da "sansür" uygulamakla suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözcüsü Jen Psaki ise sosyal medya platformlarının yanlış bilgilerin yayılmasını engelleme konusunda bir sorumluğu olduğunu vurguladı. Psaki, Trump'ın tutumunu değiştirebileceğine ise pek inanmadığını ifade etti.

Hiçbir kanıt olmaksızın başkanlık seçimlerine hile karıştığını iddia eden Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanacağı 6 Ocak'ta destekçilerine Kongre binasına doğru yürüyüşe geçme çağrısında bulunmuştu. Trump'ın konuşmasının ardından kalabalık bir Kongre binasını basmış, olaylar sonucu beş kişi yaşamını yitirmişti.

Kongre baskınının ardından Facebook'un yanı sıra Twitter ve YouTube da, Donald Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı.

AFP/JD,BÖ

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