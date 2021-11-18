Eski Avusturya Başbakanı Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı

Avusturya parlamentosu bugün yaptığı oylamayla eski BaşbakanSebastian Kurz'un dokunulmazlığını oybirliğiyle kaldırdı.

35 yaşındaki muhafazakâr siyasetçi, 9 Ekim tarihinde hakkında başlatılan yolsuzluk, görevini kötüye kullanma ve rüşvet soruşturması nedeniyle başbakanlık görevinden istifa etmişti. Ancak Kurz, milletvekili ve partisinin meclis grup başkanı olmayı sürdürdüğü için dokunulmazlığını kaybetmemişti.

Kurz ve lideri olduğu Avusturya Halk Partisi (ÖVP) iddiaların hızlı bir biçimde açıklığa kavuşturulması için meclis oylamasında dokunulmazlığın kaldırılması lehinde oy kullandı.

Ekonomi ve Yolsuzluk Konularını Soruşturmaktan Sorumlu Merkez Savcılığı (WKStA), Kurz ve ona yakın bazı siyasetçiler hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "yalan ifade" suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Kurz ve ekibi hakkında, 2016 yılından beri bazı anketlerin masraflarını vergilerle finanse etme ve bunların sonuçlarıyla oynama şüphesi bulunuyor. Ayrıca Kurz hakkında medyada para karşılığında olumlu haberlerin yayınlanmasını sağladıkları ileri sürülüyor. Kurz ise tüm bu iddiaları reddediyor.

Yalan ifade suçlaması

Kurz ayrıca "İbiza skandalı" olarak bilinen yolsuzluk skandalını soruşturmak için kurulan meclis araştırma komisyonuna yalan ifade vermekle suçlanıyor.

Kurz'un 2017 yılında Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile kurduğu ilk hükümet İbiza skandalı nedeniyle 2019 yılında sona ermişti. İbiza'daki lüks bir villada 2017'de çekilen bir videoda, dönemin Başbakan Yardımcısı ve FPÖ lideri Heinz-Christian Strache, bir Rus oligarkın yeğeni olduğunu sandığı bir kadına, seçim kampanyası desteği karşılığında devlet ihalesi ve başka ayrıcalıklar sağlama vaadinde bulunurken görülüyordu.

Kurz'un Ocak 2020'de Yeşiller ile kurduğu ikinci hükümet ise Ekim ayında yolsuzluk soruşturması kapsamında Kurz'un yakın çevresine yönelik aramalar üzerine sallanmaya başladı. 6 Ekim tarihinde ÖVP'nin başkent Viyana'daki merkezi ve başbakanlık binasında arama yapılması sonrasında Kurz'un istifa etmek zorunda kalmasıyla hükümet 11 Ekim 2021 tarihinde resmen sona erdi.

DW, AFP, dpa / EC, HS

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