Esenyurt'a kayyum atandı, CHP ne yapacak?

İstanbul'un en büyük ilçesi kayyum atanarak CHP'den alındı. CHP ise bu girişime nasl bir tepki vereceğini belirlemeye çalışıyor. Gözler, Ekrem İmamoğlu'nda.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanması sonrası CHP ve DEM Parti bugün Esenyurt'ta toplanıyor.

Son yerel seçimde kent uzlaşısı ile İstanbul'un en büyük ilçesi Esenyurt'a Belediye Başkanı seçilen Özer dün sabah erken saatlerde "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklanmıştı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Fotoğraf: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada Ahmet Özer'le ilgili delillerin yaklaşık 10 yıllık süreçte toplandığını belirtti. Söz konusu zaman dilimi içinde 2013-2015 yılları arasında AKP iktidarı ile İmralı ve Kandil arasında çözüm süreci sürdürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı, tutuklamanın ardından Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevlendirildiğini duyurdu.

CHP yetkililerinin verdiği bilgiye göre kayyum Aksoy'un ilk icraatı Özer'in fotoğraflarını indirmek oldu.

CHP ne tepki verecek?

Özer'in tutuklanması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni süreçle son dönemde çalkalanan Ankara siyasetinde dengeleri yeniden sarstı. Muhalefete göre iktidar bu hamle ile birkaç farklı hedefe ulaşmaya ve kendisine yönelik tepkileri CHP'ye yansıtmaya çalışıyor.

Son gelişmelerin ardından CHP hafta sonu Antalya'da düzenleyeceği kampı iptal etti, tüm milletvekillerini ve ayrıca tüm il ve ilçe belediye başkanlarını bugün Esenyurt'ta toplanmaya çağırdı. Saat 16.00'da düzenlenecek olan halk buluşması öncesinde ise CHP Merkez Yürütme Kurulu İstanbul'da Esenyurt gündemiyle olağanüstü toplanacak.

CHP Parti Meclisi'nin 3 Kasım'da İstanbul'da toplanması planlanıyor.

Bu arada Esenyurt'taki güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı ve çevik kuvvet dahil çok sayıda polis ekibi belediye ile çevresindeki cadde ve sokakları ablukaya aldı.

Tutuklama ve ardından gelen kayyum atamasına CHP'nin ne tepki vereceği de takip edilirken CHP içinden bazı kesimler iktidarın bu hamleyle aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığını ve bu nedenle cumhurbaşkanı adayı olarak isminin şimdiden açıklanması gerektiğini savunuyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ANKA

İmamoğlu tutuklama kararına gece yarısı Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklama ile sert tepki gösterirken, şöyle konuştu:

"Bu kararı alanların yüzlerindeki çirkin sırıtmayı görüyorum. Ama önceden de böyle oldu şimdi de böyle olacak, son gülen milletimiz olacak. Ne yaparsanız yapın, hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun. Bu siyasi kirliliği ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kişilere değil kurallar ve kurumlara bağlı kuracağız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün gece Halk TV'ye yaptığı açıklamada "Bugün alınan karar Esenyurt'la sınırlı değil, bunun devamı gelecektir. İstanbullular ve hepimiz milli iradeye sahip çıkarsak tüm hesaplar geri dönecektir" demişti.

Özer'in gözaltına alınmasının ardından DW Türkçe'ye ilk değerlendirme yapan CHP'li üst düzey bir yetkiliye göre bu gelişme öncelikle İmamoğlu'nu hedefliyor olması açısından önemli. Aynı yetkiliye göre İmamoğlu'nun artık cumhurbaşkanlığı için ciddi bir aday olarak ortaya çıkmasından rahatsız olan Erdoğan bu operasyonla adayını kendisi belirlemek istiyor ve İBB Başkanı için "teröre yakın" algısı oluşturmaya çalışıyor.

İktidar partisinin bir diğer hedefini "Kürt seçmenlerle CHP'nin arasını açmak olarak" gösteren yetkili, "İktidar CHP'nin Kürtlerle kurduğu ilişkiden kesinlikle rahatsız. CHP çünkü tercih olarak AKP'nin yerine geçmiş durumda. Kendi yaptırdıkları kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Bu süreçte CHP'yi bir yere sıkıştırıp, kendisi yeniden Kürtlerle bir ilişki biçimine geçmek istiyor" demişti.

DW Türkçe'nin konuştuğu farklı muhalefet partilerinin temsilcilerine göre de iktidar partisi bir taraftan yeni anayasa ve Erdoğan'ın iki dönem kuralını değiştirmek için DEM Parti ile seçmenlerinin oylarına ihtiyaç duyar ve bu nedenle yeni bir süreç başlatmak isterken diğer yandan milliyetçi oyları başka partilere kaçırmak istemiyor. TUSAŞ saldırısının milliyetçi tabanda tepki çektiğini hatırlatan siyasetçiler, bu sabahki operasyon ile Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği "terörle mücadeleye devam" mesajının örtüştüğüne işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çağrısına ilk bir hafta net bir tepki vermeyerek beklemiş, en son 29 Ekim'de "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların, bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Erdoğan, AKP'nin dünkü grup toplantısında ise bu konuda daha net ifadeler kullanarak Bahçeli'ye açık destek çıktı. PKK için "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü" diyen Erdoğan, örgüte hiçbir çağrılarının olmadığını, terörle mücadelenin süreceğini söyledi. Erdoğan, örgütün Kandil'deki yöneticileri için de "kandan beslenen terör baronları" ifadelerini kullandı.

Asıl hedef Ekrem İmamoğlu mu?

Bu arada son gelişme ile asıl hedefin bir sonraki genel seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen ve CHP'nin en güçlü adaylarından birisi olarak görülen Ekrem İmamoğlu olduğu yorumları da yapılıyor.

İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada öncekilerden güçlü bir tonda konuşarak iktidara sert eleştiriler getirmiş ve "Artık onların devri bitti. Yeterince zarar verdiler. Onun için diyoruz ki, artık bu iş, yeni neslin işi" demişti.

Bu arada Erdoğan'ın grup konuşmasında Özgür Özel'e yeni başlayan süreç için teşekkür etmesi de dikkat çekmişti. CHP içinde bazı kesimlerde Esenyurt'taki gelişmeye Özel'in ilk gün yeterli tepki vermemesinden dolayı tepkiler yükselirken, genel başkanlık döneminde iktidar ile başlattığı normalleşme süreci de eleştiriliyor.

Mansur Yavaş: Tutuklama usul ve yasaya aykırı

CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimindeki bir diğer potansiyel adayı olarak görülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tutuklama ve kayyum karanına bugün tepki gösterdi.

"Seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30'unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir" diyen Yavaş X hesabından şunları kaydetti:

"Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir? "Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır."

Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısına sert tepki vermiş olan Yavaş, ayrıca şunları kaydetti:

"Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer'in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir."

DEM Parti de Esenyurt'ta toplanıyor

Bahçeli'nin çağrısına ve Erdoğan'ın açıklamalarına ılımlı yaklaşan DEM Parti de Esenyurt gelişmesi ile iktidara karşı temkinlilik sergilemeye başladı.

Kayyum uygulamaları nedeniyle geçmişte pek çok belediye başkanı tutuklanan ya da görevden uzaklaştırılan DEM Parti, durumu protesto etmek için halkı ve demokratik kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

DEM Parti MYK'sı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasına tepki göstermek için İstanbul'da olağanüstü toplanacak.

DEM Partili eş başkanlar, MYK üyeleri ve milletvekilleri bugün İstanbul'da olacak. Heyet Esenyurt ilçesinde yapılacak MYK sonrasında saat 16.00'da Esenyurt belediyesi önünde toplanacak.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün düzenlediği basın toplantısında Esenyurt'a kayyum atanmasının Van'daki uygulamaların bir benzeriolduğunu belirterek "Seçilmesine izin veriyorlar ama sonra algı yaratarak tutukluyorlar. Verilmek istenen mesaj çok net: Algı, medya, yargı... Hemen tutuklarız sizi. Seçmen iradesinin gasbı nerede yaşanırsa yaşansın, hep birlikte ses çıkarmalı ve direnmeliyiz. Peki neden şimdi, neden Esenyurt?" dedi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise dünkü grup toplantısında "Halkın iradesiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bugün gözaltına alındı. Özer, kent uzlaşısıyla seçilmişti. Özer demokratik toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için rahatsız olmuşlar. Bunu defalarca gördük, yeter artık. Bu oyunları bırakın, bu yanlıştan dönün, halkın iradesine saygı gösterin, Ahmet Özer'i de derhal serbest bırakın" çağrısı yapmıştı.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan Fotoğraf: Ethem Tosun/DW

Bakırhan yeni süreçle ilgili Erdoğan'a yanıt vererek "Tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz. Adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Sizden önceki cumhurbaşkanlarından farklı bir sayfada yer alın" diye konuşmuştu.

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