Esat Toklu: Sedat Peker’i savcılığa vereceğim

Organize suç örgütü soruşturması şüphelisi Sedat Peker'in, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Bodrum’daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, sessizliğini bozdu.

Peker’in iddialarının "asılsız" olduğunu savunan Toklu, yarın konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve bütün gerçeği belgeleriyle açıklayacağını kaydetti. Otelde kalıp kalmadığı konusunda net konuşmayan Toklu, "Kalmışsam o dönem otelin sahibi kimmiş, araştırın" dedi.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve yurt dışına kaçan Sedat Peker, geçen Pazar günü yayınladığı dokuzuncu videoda, bu kez Sezgin Baran Korkmaz dosyasını açmıştı.

Peker, kara para aklama soruşturmasında aranan ve şirketi SBK Holding'e kayyım atanan Sezgin Baran Korkmaz’ın Bodrum’daki Paramount Oteli’nde emniyet müdürlerinden gazetecilere ve siyasetçilere kadar birçok kişinin ücretsiz kaldığını öne sürmüştü. Peker, bu konuda gazeteciler Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı ile Muğla Emniyet Müdürü’nün de adını vermişti.

Peker: Müşteri listesi bende

Peker videosunda şunları kaydetmişti: "Veysi Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de demişti, sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura."

Peker'in Hakim Toklu iddiası

Peker'in, hakkında iddiada bulunduğu isimlerden biri de Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu olmuştu. Peker, şunları söylemişti:

"Bu arkadaş Türkiye’de de ABD’de de aranıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Ankara hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat bir adam ki 0X5 ile görevine gidip geliyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım."

Hakim Esat Toklu, DW Türkçe'ye önce bu konuda açıklama yapamayacağını belirterek, "Adalet Bakanlığı’na açıklama izni için başvurdum. Yanıt gelince yarın yazılı açıklama yapacağım, bütün belgeleri ortaya koyacağım" dedi.

"Otelde kaldınız mı?"

"Bu otelde kaldınız mı?" sorusuna net yanıt vermekten kaçınan Toklu, buna karşılık otelde kaldığını ancak otelin sahibinin o dönem başkası olduğu imasında bulundu. Toklu, buna ilişkin "Açıklama yaptığımda bütün her şey ortaya çıkacak. Orada kalmış mıyım, kalmışsam o dönem otelin sahibi kimdir, bir araştırın bakalım? Ben kendimden eminim. Bir insan böyle kolay harcanmamalı" dedi.

"Korkmaz lehine karar vermedim"

Peker’in bir iddiası da Sezgin Baran Korkmaz lehine karar verdiği iddiası olmuştu. Bunu yalanlayan Toklu, "Sezgin Baran Korkmaz adlı şahsı tanımam, hiçbir ilgim de yoktur. Onunla ilgili bir karar vermiş de değilim. Zaten 22 Temmuz 2016’dan beri bu tür davalara bakmıyorum. Bu şahsın böyle bir davası da yok. Kendisinin şirketi İstanbul’da" diye konuştu.

X5 iddiasına yanıtı

Toklu, BMW X5’e bindiği iddiasına da şu sözlerle açıklık getirdi: "O araba 2014 model. 3 yıl önce aldım, 300 bin TL değerinde. Hakim ve savcıları araştırın yüzde 25’i benden daha pahalı arabaya biner. Daha geçen hafta tamirden çıkardım."

"Aileden varlıklıyım"

Ailesinin varlıklı olduğunu belirten Toklu, "Karaman’da araştırın, babamdan kalma enerji, akaryakıt, gıda işleri var. Toklu Petrol örneğin. Ben düz adamım, yanlış işim olmaz" dedi.

"Soylu’yu tanımam"

Toklu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da tanımadığını belirterek, "Hiçbir yerde oturmuşluğum, tanışıklım yok, tek kare fotoğrafım çıkmaz" ifadesini kullandı.

Peker'e suç duyurusu

"Bu çok çirkin bir olay, biz kendimize güveniyoruz" diyen Toklu, yarın başta Sedat Peker olmak üzere, hakkında gerçeğe aykırı iddialar ortaya atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağına da bildirdi.

Alican Uludağ

© Deutsche Welle Türkçe