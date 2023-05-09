Erzurum: Taş attığı belirlenen uzman çavuş gözaltına alındı

Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuşması sırasında düzenlenen taşlı saldırıya katılan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm.Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır" dedi.

"Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedilmiştir" denilen açıklamada ayrıca "P.Uzm.Çvş. M. Akif Keleş hakkında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir" denildi.

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi söz konusu uzman çavuş ile ilgili "Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi: Taş atan istihbaratçı çıktı" başlığıyla bir haber yayınlanmıştı. Haberde Merkez Komutanlığı istihbarat biriminde aktif görevde bulunan Keleş'in "FETÖ'den işlem gördüğü" ifade edilmişti.

Erzurum'daki taşlı saldırıyla ilgili dün gözaltına alınan 15 kişi bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DW / EC, JD

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