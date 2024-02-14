Erzincan İliç'teki toprak kayması: 4 gözaltı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altın üretimi yaptığı Çöpler Altın Madeni'nde dün meydana toprak kaymasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı (AA) gözaltına alınanların maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığını duyurdu.

Maden sahasında çıkarılıp istiflenen toprağın kayması sonucunda toprak altında kalan 9 işçiye henüz ulaşılamadı. Maden sahasında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayan kütlenin toplam hacminin 10 milyon metreküp olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçinin toprak altında olduğunu açıkladı Fotoğraf: DHA

9 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Tunceli Valiliği, toprak kaymasıyla ile ilgili olarak, olay yerine eylem ve etkinlik amacıyla gidecek olan kişilerin ve araçlarının kısıtlandığını duyurdu. Bölgeye gitmek isteyen Tunceli İHD şubesi üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

Siyanürlü toprak sızdı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nan bugün yapılan açıklamada, Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlandığını belirtilerek, "Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir" dedi.

Bakanlık maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehrine ulaşmasının engellenmesi için Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapılmıştır. Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur" denildi.

TMMOB: Hemen kapatılmalı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu, toprak kaymasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, işletmenin hemen kapatılmasını talep etti. TMMOB’un açıklamasında, "Her dilekçemizde, her açıklamamızda liç sahasında yaşanabilecek kayma defaatle vurgulanmış olmasına karşın; ne Bakanlık ne yerel idare ne de Mahkemece uyarılarımız dikkate alınmamış, göz ardı edilmiş, bugün yaşanan felakete yol açılmıştır" ifadesine yer verildi.

Toprak kayması 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yapılan Çöpler Altın Madeni'nde dün yerel saat ile saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde meydana gelmişti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre maden sahasından çıkarılıp istiflenen yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

DW, DHA / HT,BÖ

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