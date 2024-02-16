İliç'te toprak altında kalanların yerleri tespit edildi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan faciada toprak altında kalan işçilerin yerlerinin tespit edildiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, "İşçilerden üçünün bir lokasyonda, altısının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz. Aylar sürebilir ama öğleden sonra bu işlemin yol haritasını çıkaracağız. Bunun rehabilitasyonunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma çalışmalarında, eldeki tüm teknik imkanlar kullanılarak işçilerin olabileceği lokasyonların tespit edildiğini aktaran Bayraktar, "Tespit ettiğimiz bazı lokasyonlar var oralara girecek arkadaşlarımız. Sahada sürekli ölçüm yapıyoruz. Hem sudan hem topraktan sürekli numune alıyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok

Şu ana kadar alınan sonuçlara göre sağlık açısından endişe verici bir durum olmadığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Halk sağlığını veya çalışan personelimizi tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

"Temel önceliğimiz kurtarma operasyonu. İnşallah bundan bir netice alırız. Ailelerimiz büyük bir beklenti içerisindeler, buradaki söylediğimiz işçilerin tam yerini bulduk anlamına gelmesini istemiyorum. Ancak bunu belirli alanlara indirgemiş bulunmaktayız. Gerek görüntülerden gerekse de alınan ifadelerden tahminlerde bulunuyoruz."

Sekiz kişinin şu ana dek yaşanan facia ile ilgili olarak adliyeye sevk edildiğini belirten Alparslan Bayraktar, "Bu konuyla alakalı eksik, kusur varsa yargı gerekeni yapacaktır. Biz bu süreçte teknik ve idari yönden soruşturmaya devam ediyoruz. Hadisenin kök sebebi neydi? Neden kaynaklandı? Hepsini kamuoyuna bütün şeffaflığıyla aktaracağız" dedi.

Toprak kayması 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yapılan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta yerel saat ile saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde meydana gelmişti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre maden sahasından çıkarılıp istiflenen yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan aşağı doğru aktı. Dokuz işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

DW / ET,HT

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