Erzincan İliç'te arama çalışmaları durduruldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik şirketine ait Çöpler Altın Madeni'ndeki liç yığının çökmesiyle toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bayraktar, "Heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız" dedi.

"Toprağın kaldırılması ve istifleneceği alanlar üzerinde çalışıyoruz" diyen Bayraktar, bu konuda Çevre Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Bakan, "Lokasyonu kısa sürede belirleyip toprağın oraya aktırılmasını sağlayacağız. Soruşturma devam ediyor. Adli ve idari yönden soruşturmalar devam ediyor" açıklamasını yaptı.

"Önceliğimiz can güvenliği"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, çalışmalarının belirli bir plan çerçevesinde ve güvenlik esasını merkezine alarak sürdüğünü söyledi. "İçişleri Bakanlığı ve AFAD olarak 9 canımız için çalışıyoruz" diyen Yerlikaya, "Burada kayan kütleden drone radarla beraber çalışmalarımız devam ediyor. Tüm arama kurtarma çalışmalarında olmazsa olmaz önceliğimiz var: Arama kurtarmadaki insanlarımızın can güvenliği" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, "Bu çalışmayı yapan 1 arkadaşımızın bile canına helal gelmesin diye sürekli ölçümler yapılıyor. Bir alarm sistemi de var. Kaymayan ama kayma ihtimali olursa diye bir uyarı mekanizması var. Mangan ocağı ile ilgili ilk anından itibaren orada duranın kütlenin stabil olmadığını görünce arama faaliyetini durdurduk" diye konuştu.

Yerlikaya sözlerini, "İlk günden itibaren hep olumlu haber vermek gayretindeyiz. Ama böyle bir gerçek var. Stabil bir alan olsa her gün kaç araç naklettiğimizle ilgili haber veririz ve toplam kütleyi ne kadar sürede aktarabileceğimizi söyleyebilirdik. Mangan'daki arama faaliyetini maalesef durdurduk" şeklinde sürdürdü.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik şirketine ait Çöpler Altın Madeni'ndeki yığın liç alanı, 13 Şubat tarihinde çökmüş, 9 işçi toprak altında kalmıştı.

Gözler altın madenlerine çevrildi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW / BÜ,HT

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