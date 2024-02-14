Erzincan İliç: Kayıp işçilerin yerleri belli oldu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında kayıp olan 9 işçinin bulundukları yerlere ilişkin bilgi verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 işçiden 5'inin bir konteyner içinde, 3 kişinin aynı bölgede bir araç içinde, bir kişinin ise farklı bölgede bir araç içinde olduğunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Kayıp 6 işçinin isminin de belli olduğu bildirildi. Bu işçilerin isimleri Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olarak açıklandı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeninin sahasından çıkartılıp istiflenen yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, toprakta Salı günü yerel saatle 14:28 sularında 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru akmıştı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kalırken arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirilmişti. Arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz devam edeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Yerlikaya, "100 dönüme yayılan 10 milyon metreküplük topraktan bahsediyoruz. Adli ve idari soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımına gözaltı

Soruşturma kapsamında madeni ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı belirtilen 7 şüpheli gözaltına alındı. İliç'te bir vatandaşın ise faciaya ilişkin sosyal medya paylaşımından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. İliç'e bağlı Sabırlı köyünde yaşayan Sedat Cezayirlioğlu'nun gözaltına alınma gerekçesinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" olduğu öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmalarının yoğun yağış altında sürdüğü bildirildi. Fotoğraf: DHA

Kurtarma çalışmaları sağanak altında devam ediyor

Gönüllü yardım kuruluşlarının da katıldığı arama kurtarma çalışmalarının yoğun yağmur altında zor koşullarda sürdüğü belirtiildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

DW/SÖ,EC