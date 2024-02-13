Erzincan'daki heyelana topraktaki yarılma mı neden oldu?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yapılan Çöpler Madeni'nde yerel saat ile saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde yaşandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk belirlemelere göre 9 işçinin göçük altında olduğunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Olay bölgesine AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan, JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirilmiştir. Göçük altındaki işçilerimize ulaşmak için çalışmalarımız başlamış ve devam etmektedir" dedi. Yerlikaya TRT Haber yayınında madende toplam 667 kişinin vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilgisinin kendisine verildiğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini duyurdu.

Fırat Nehri'ne bir sızma söz konusu değil"

Maden ocağında incelemelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu siyanürlü toprağın Fırat Nehrine sızdığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Aydoğdu ""Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Olsa size açıklarım. Şu anda Fırat Nehri'ne bir sızma söz konusu değil. Toprak kayması olmuş. Toprak kaymasının dışında her hangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor. Bütün kontrolleri yapacaklar. Şu anda Fırat Nehri'nde her hangi bir akıntı söz konusu değil" dedi.

Ahbap Derneği Genel Başkanı ve rock müzisyeni Haluk Levent bir işçinin göçük altındankendi imkanları ile çıktığını duyurdu. Levent "İhsak Demir adlı işçi kardeşimiz göçük altından kendi imkanları ile çıkmış. Şu anda hastanede tedavi altında. Umarım diğer arkadaşlar da sağ salim kurtulurlar" ifadelerini kullandı.

Muhtar Mahmut Öz: Toprak bugün yarılmış

DW Türkçe'nin ulaştığı Çöpler Köyü Muhtarı Mahmut Öz, göcük altında kalan işçilerden ikisinin kendi köylüleri, diğerlerinin ise çevre köylerden olduğunu belirterek, olaya ilişkin "Madendeki toprak bugün yarılmış. O işçiler de rapor tutmaya gitmişler. O zaman patlamış" dedi.

Ümit Özdağ'dan iddia

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İliç’te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi toprakta ki çatlağı görüp burda çalışmayız demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş. kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler orda ki insan sayısını" ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili açıklamasında "Erzincan İliç’te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kanada Büyükelçisi: Maden Kanada'ya ait değil

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu madenin Kanada'ya ait olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Paylaşımında Erzincan'dan gelen üzücü haberlere ilişkin madende mahsur kalan işçiler ve aileleriyle dayanışma duygularını ifade eden Hamilton, AFAD'ın ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarından da övgüyle bahsetti. Kanada Büyükelçisi mesajına şöyle devam etti: "Çok sayıda medya kuruluşunun heyelanın meydana geldiği madenin Kanada'ya ait olduğunu haberleştirdiğini gördük. Bu doğru değil. Erzincan'daki maden işletmesinde Kanada'ya ait herhangi bir ortaklık yoktur."

Kanada Büyükelçisi, yaptığı yazılı açıklamada da söz konusu madenin bir Türk-Amerikan ortaklığı olduğunu belirtti. Açıklamada, "Amerikan şirketi SRR Mining, yine SSR Mining olarak bilinen (Vancouver merkezli) eski bir Kanada şirketi ve Alacer Gold isimli Amerikan merkezli bir firmanın birleşmesinin ürünüdür. İkincisi (Alacer Gold) Erzincan madeninin asıl sahibiydi. Halihazırda feshedilmiş olan Kanadalı şirket ise hiçbir zaman Erzincan'daki madenin sahibi olmamıştır. Birleştirilen yeni şirket SSR Mining adını almış ve 2020 yılında merkezini Denver, Colorado'da kurmuştur. Birçok uluslararası madencilik şirketi gibi SSR Madencilik de Toronto Borsası'nda işlem görmektedir. Bu, şirketin Kanada şirketi olduğu anlamına gelmiyor. SSR Mining ayrıca NASDAQ ve Avustralya borsasında da işlem görmektedir" denildi.



DW, DHA / AU,SÖ, EC,ET

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