Hayvana şiddet: Eros davasında karar çıktı

Hayvana şiddet konusunda sembol dava haline gelen ve kamuoyunda yoğun tepkiye neden Eros adlı kedinin öldürülmesi davasında karar çıktı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca hayvan hakları savunucusu onlarca avukat ve hayvan hakları savunucuları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezinin davaya katılma talebini reddetti.

Duruşmada söz hakkı verilmesi üzerine sanık İbrahim Keloğlan daha önceki ifadesini tekrarladı. "Ben bir suç makinesi değilim" diyen sanık, "Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım" dedi.

Bir hayvan barınağına bağışta bulunduğunu da savunan Keloğlan, psikolojik destek alacağı sözünü verdi.

Keloğlan: İnsan içine çıkamayacak hale geldim

Bütün bilgilerinin teşhir ettirildiğini söyleyen Keloğlan, "İnsan içine çıkamayacak hale geldim. Alacağım hiç bir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum" dedi. Keloğlan'ın avukatı müvekkilinin beraatini istedi.

Müşteki Ebubekir Fırat ise hayvanın sahibi olmadığını ancak kedinin bakımını üstlendiğini, kendisinin psikolojik olarak olaydan zarar gördüğünü söyledi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Keloğlan'ın alt hadden ayrılarak üst hadde yakın hapis cezasıyla tutuklanarak cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık İbrahim Keloğlan'ın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığı "Kasten hayvan öldürme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca savcının tutuklama istemine uymadı, sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı koydu.

Hayvanseverler karara tepki gösterdi Fotoğraf: DHA

Mahkemenin kararı duruşmayı takip edenlerin tepkisine neden oldu. Duruşmayı takip eden hayvanseverler İbrahim Keloğlan hakkındaki adli kontrol kararına ıslık ve alkışlarla tepki gösterdi.

Avukat Tereci: Buna nasıl iyi hal indirimi olabilir?

Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapıldı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi temsilcisi avukat Cansın Tereci yaptığı açıklamada kararı kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi:

"Kanunlar yetersizdir. Üst sınır 4 yıl ama bu uygulanmıyor. Kanunların acilen düzenlenmesi, cezaların artırılması gerekiyor ve bunun uygulanması gerekiyor. Biz sürece itiraz edeceğiz. Bununla ilgili kimsenin bir şüphesi olmasın. Hayvanlar sahipsiz değil. Bugün bize bunu Türk toplumu gösterdi. Hiçbir hayvan katiline asla müsaade etmeyeceğiz. Ben duruşmada beyanda bulunurken kendisine kronometreyi açtım. Hakim benim 4 dakika konuşmamdan sıkıldı ama bu adam yaklaşık 6 dakika hayvanı tekmeleyerek canice katletti. Buna nasıl iyi hal indirimi olabilir. Bunu kabul etmiyoruz."

Adalet Bakanı Tunç: Bugüne kadarki en yüksek ceza

Eros Davası'nda sanığa verilen ceza hayvanseverlerin tepkisini çekerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, verilen cezanın Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu savundu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Davanın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istenmişti. Mahkeme sanığa indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıp cezayı ertelemişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine Ağır Ceza Mahkemesi hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasını ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

DHA,ANKA / HT,JD

