Ermenistan Cumhubaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiği bir dönemde Ermenistan'dan üst düzey bir istifa geldi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan dün akşam yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında, kriz dönemlerinde elinde "gerekli araçların" olmadığını ifade eden Sarkisyan, cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılması için anayasa değişikliği yapılması çağrısında bulundu.

Açıklamasında, "Cumhurbaşkanının elinde halk ve ülke için zor dönemlerde önemli dış ve iç politik süreçlere etki etmek için gerekli araçlar bulunmuyor" ifadelerini kullanan Sarkisyan, "Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır" dedi. Sarkisyan anayasanın cumhurbaşkanının yetkilerini genişletecek şekilde değiştirilmesini umduğunu belirtti.

Paşinyan ile görüş ayrılıkları

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la yaşanan son savaşın ardından Ermenistan siyasi olarak sarsıntılı bir döneme girdi. Krizle mücadele konusunda Başbakan Nikol Paşinyan ile Sarkisyan arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyordu. Sarkisyan, Paşinyan'ın savaşın ardından genelkurmay başkanının görevden alınması yönündeki kararını veto etmişti. 2020 yılının sonbaharında yaşanan savaşta 6 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti. Ermenistan kontrolündeki bölgelerin Azerbaycan'a verilmesini öngören ateşkes anlaşması Ermenistan'da "hezimet" olarak görülüyor.

Armen Sarkisyan aralık ayında Asia Times'a verdiği röportajda Türkiye ile normalleşme konusunda ise "Karabağ sorunu tam olarak çözülmeden Türkiye ve Ermenistan yakınlaşmaya başlamıştır. Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş sürerken, Azerbaycan ve Türkiye kardeş millet olduklarını ilan ederken Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini nasıl normalleştirebileceğini biri bana kanıtlayabilir veya açıklayabilir mi?" demişti.

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Fizik profesörü olan Sarkisyan, 1996-97 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmuş ve 2018 yılında cumhurbaşkanlığına seçilmişti. Sarkisyan'ın görev süresi 2025 yılında doluyordu.

AFP, Reuters/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe