Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan pazar günü istifa ettiğini açıkladı. Paşinyan'ın istifasının ardından 20 Haziran'da erken seçimlerin gerçekleşebilmesinin önü açıldı. Paşinyan, geçen sene Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalardaki toprak kayıpları nedeniyle istifa etmesi yönünde baskı görüyordu ve mart ayının sonunda nisan ayında istifa edeceğini açıklamıştı.

Paşinyan sosyal medya platformu facebook üzerinden pazar günü yaptığı açıklamada, 20 Haziran'da erken seçimler yapılabilmesi için "başbakanlık görevimden bugün itibarıyla istifa ediyorum" dedi. "Hükümetin kaderine özgür ve adil seçimler yoluyla karar verebilmeleri için bana verdikleri güç nedeniyle Ermenistan halkına dönüyorum" diyen Paşinyan'ın istifa açıklamasının ardından, Ermenistan'daki yasalara uygun olarak kabinenin bütün üyeleri de istifa dilekçelerini sundu.

Seçimler gerçekleşene kadar görevde kalacak geçici hükümetin başında olacağını belirten Paşinyan, seçimlerde yeniden aday olacağını da açıkladı.

İstifa, Biden'ın "soykırım" açıklamasından sonra geldi

Paşinyan'ın istifası, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere yönelik gerçekleştirilen katliamı, bunun başlangıcı kabul edilen 24 Nisan 1915'in 106'ıncı yıl dönümünde "soykırım" olarak tanımlamasından bir gün sonra geldi.

Biden 24 Nisan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Her yıl bu günde, Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor ve bu tür zulümlerin bir kez daha tekrarlanmaması için yeniden taahhütte bulunuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

27 Eylül - 9 Kasım arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan 1990'ların başında kaybettiği pek çok bölgeyi geri almayı başarmıştı. Çatışmalarda 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Ermenistan'da toprak kayıplarından Başbakan Paşinyan'ı sorumlu tutan binlerce kişi kitlesel protestolar düzenlemişti.

AFP,rtr / DÇÜ,ET

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