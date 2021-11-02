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Erkek

Erkek, eril insan. Erkeklik dönemi, erkeğin çocukluktan ergenlik çağına girmesiyle başlayan dönemdir.

DW Türkçe'nin erkek ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Sitzende Frau an einem Holzsteg, Chiemsee, Bayern, Deutschland, Europa, ÖffentlicherGrund, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Her beş Almandan biri yalnız yaşıyor 02.11.2021

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre evlerinde yalnız yaşayan kadın ve erkeklerin oranı yüzde 20’yi geçiyor. 25-30 yaş arası yalnız erkeklerde ise bu oran yüzde 35’e yakın.

Şebnem Şirin cinayetine kadınların tepkisi sürüyor 28.10.2021

Şebnem Şirin'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, "öldürülen ben olabilirdim" derken, erkek şiddetine karşı mücadeleyi sürdürecekleri mesajı veriyorlar.
KABUL, AFGHANISTAN - OCTOBER 4: Afghan female students at the Rukhshana high school listen to a IFES (International Foundation For Election Systems) instructor who is teach them about the election process October 4, 2004 in Kabul, Afghanistan. IFES is an NGO (non governmental organization) that is jointly funded by the U.S.AID and Canada who has educated over 300,000 men and women about the upcoming elections. On Saturday, October 9, Afghans will have the chance to vote for the first time in a direct election choosing a presidential candidate. The election is seen as a crucial step towards democracy and peace in the war-torn country after the fall of the Taliban. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

Afganistan'da kız öğrencilerin okullarına dönmesine izin yok 18.09.2021

Ortaokulların eğitime devam edeceğini belirten Taliban, erkek öğretmen ve öğrencilere okullara dönme çağrısı yaptı. Taliban’ın çağrısında kız öğrencilere ilişkin bir ifade ise yer almadı.

Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021, to follow the Taliban's ruling. (Photo by Aamir QURESHI / AFP)

Afgan kadınlar erkeklerle aynı sınıfta okuyamayacak 12.09.2021

Taliban, Afganistan'da kadınların üniversiteye gitmeye devam edebileceğini ancak erkek öğrencilerle aynı sınıfta bulunamayacağını açıkladı.

"Kalp Çarpıntısı" muzır yayın ilan edildi 08.09.2021

Ana karakterleri iki eşcinsel erkek olan "Kalp Çarpıntısı" isimli çizgi roman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muzır yayın ilan edildi. Karar, sansür tartışmalarını alevlendirdi.
Miniaturfiguren von Mann und Frau auf unterschiedlich hohen Muenzstapeln, Symbolfoto fuer Lohnungleichheit | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Kadınla erkek arasında 1.190 euroluk uçurum 25.05.2021

Almanya'da kadınlarla erkekler arasındaki gelir uçurumu tüm siyasi tartışmalara rağmen artmaya devam etti. Alt gelir gruplarında kadınların oranı yüksekken yüksek gelirliler arasında erkeklerin hakimiyeti göze çarpıyor.
May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Almanya'da başörtüyü içeren düzenlemeye Ankara'dan tepki 07.05.2021

Almanya’da kabul edilen Kadın ve Erkek Memurların Dış Görünüşünün Düzenlenmesine Dair Kanun'a Türkiye’den tepki geldi.

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Pandeminin yükü kadınların omuzlarına bindi 07.05.2021

Pandemi ve kapanma koşulları, kadın-erkek eşitliği, adil rol dağılımı gibi kavramların lafta kaldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalar, ev işi ve çocuk bakımının yükünü yine kadınların taşıdığını gösteriyor.
Gender pay gap. Embargoed to 1100 Wednesday March 23 File photo dated 22/03/16 of plastic models of a man and woman standing on a pile of coins and bank notes, as the different careers followed by men and women is the main reason behind the gender pay gap, according to a new study by jobs site Glassdoor. Issue date: Wednesday March 23, 2016. The site found a "significant" difference between the pay of men and women in the UK, United States, Australia, Germany and France and the biggest factor was said to be the different occupations and industries chosen by women and men. See PA story INDUSTRY Gap. Photo credit should read: Joe Giddens/PA Wire URN:25897596 |

Kadınlarla erkekler arasında ücret uçurumu kapanmıyor 09.03.2021

Almanya'da kadınlarla erkeklerin geliri arasındaki fark 2020 yılında yüzde 18'i buldu. Aynı işi yapan ve aynı niteliklere sahip kadınlar ise erkek iş arkadaşlarından yüzde 6 daha az kazandı.

Gaye Su Akyol: Her başarılı kadının arkasında erkek kahraman aranıyor 07.03.2021

Gaye Su Akyol, geçen sene sosyal medyada #ErkekYeriniBilsin etiketiyle başlayan akıma destek veren kadın sanatçılardan biri... Akyol sadece bu sosyal medya akımına değil, kadın ve LGBTİ+ haklarına verdiği destekle de biliniyor. Akyol'a göre, Türkiye'nin en önemli meselesi, kadına yönelik şiddet ve "akıl sağlığını yitirmeden yaşamak çok zorlaşmaya başladı bu katliamlar karşısında" diyor.
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Utanılması gereken, regl değil 24.01.2021

"Benim ve arkadaşlarımın ilk regl olduğumuzda neler hissettiğimizi hatırladım. İçimden Ceyda Düvenci’ye sarılmak geldi." Banu Güven DW Türkçe’de regl tabusunu yazdı.
Female hands holding a chick in chicken farm.

Almanya'da erkek civcivlerin itlafı yasaklanacak 20.01.2021

Almanya'da yılda yaklaşık 45 milyon erkek civciv ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle itlaf ediliyor. Bakanlar Kurulu'nda bugün kabul edilen yasa tasarısı civcivlerin itlafının yasaklanmasını öngörüyor.

Women attend a march marking International Women's Day in Istanbul, Turkey, March 8, 2019 REUTERS/Murad Sezer

TDK'ya cinsiyetçi kelimelerle ilgili çağrı 17.01.2021

Dil bilimciler ve iletişim uzmanları, sözlükteki cinsiyetçi kelimelerle ilgili TDK'ya çağrıda bulundu. Uzmanlar, bu sözcüklerin yanına bilgilendirici bir uyarı ya da işaret konulması gerektiği görüşünde.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!**** via Gezal Acer Frauenmorde: Aylin Sözer wurde umgebracht. Sie war akademikerin an der Uni. Istanbul Aydın. Copyrıght: ©️İstanbul Aydın Üniversitesi

Öğretim görevlisi kadın evinde yakılarak öldürüldü 29.12.2020

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer evinde yakılarak öldürüldü. Sözer'in eski sevgilisi olduğu ileri sürülen bir erkek cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Almanya'da eşlerinden şiddet gören erkekler 19.11.2020

Almanya'da aile içi şiddetin her beş kurbanından biri erkek. Tami Weissenberg de yıllarca eşinden şiddet görmüş, kemikleri kırılmış. O yaşadıklarını anlatıp kendi durumundaki erkeklere yardım etmeye çalışıyor.
Weibliche Küken stehen am 18.03.2013 in Klein Süstedt (Niedersachsen) in einem Stall auf dem Biohof von Landwirt Carsten Bauck.Bei der von Bauck angeregten Bruderhahn Initiative Deutschland (BID) finanzieren die Hennen mit den Eiern das längere Leben ihrer Brüder. Mehr als 100 000 Küken am Tag werden bundesweit gleich nach dem Schlüpfen getötet. Die Brüder der eierlegenden Turbohennen enden als Tierfutter oder werden entsorgt. Foto: Philipp Schulze/dpa (zu lni: Bauer will mit Bruderhahn Initiative Küken retten vom 26.03.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Almanya erkek civcivlerin itlafını yasaklamaya hazırlanıyor 09.09.2020

Almanya'da yumurta tavukçuluğunda ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle yılda yaklaşık 45 milyon erkek civciv öldürülüyor. Alman hükümeti konuya ilişkin yasa tasarısı ile bu uygulamayı yasaklamaya hazırlanıyor.

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