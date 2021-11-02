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Erkek, eril insan. Erkeklik dönemi, erkeğin çocukluktan ergenlik çağına girmesiyle başlayan dönemdir.
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Gaye Su Akyol, geçen sene sosyal medyada #ErkekYeriniBilsin etiketiyle başlayan akıma destek veren kadın sanatçılardan biri... Akyol sadece bu sosyal medya akımına değil, kadın ve LGBTİ+ haklarına verdiği destekle de biliniyor. Akyol'a göre, Türkiye'nin en önemli meselesi, kadına yönelik şiddet ve "akıl sağlığını yitirmeden yaşamak çok zorlaşmaya başladı bu katliamlar karşısında" diyor.