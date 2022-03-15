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Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: DW/B. Scheid
Erkan Arıkan
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Diğer Haberleri
Osman Kavala kararı siyasi
Osman Kavala kararı siyasi
DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan'a göre Osman Kavala hakkındaki karar siyasi.
Erkan Arıkan
Yorum
Hukuk ve Adalet
45 dakika önce
45 dakika önce
Yorum: Öncelik dökülen kana "dur" demek
Yorum: Öncelik dökülen kana "dur" demek
Erkan Arıkan’a göre Scholz’un Türkiye ziyareti, kriz zamanlarında reelpolitiğe dönmenin önemini ortaya koydu.
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
15.03.2022
15 Mart 2022
Yorum: Bildiri Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü
Yorum: Bildiri Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü
Erkan Arıkan'a göre, Erdoğan büyükelçilerin sınır dışı edilmesi kararı ile gündemi değiştirme stratejisi izliyor.
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
24.10.2021
24 Ekim 2021
Dost acı söyler
Dost acı söyler
Erkan Arıkan, Merkel'in Türkiye ziyaretinde birçok konuya değinilmemesini kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendiriyor.
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
17.10.2021
17 Ekim 2021
Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir vatan!
Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir vatan!
Almanya’ya iş göçünün yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan oradaydı.
Erkan Arıkan
Yorum
Göç
06.10.2021
6 Ekim 2021
Yeni başbakan yeni bir Türkiye siyaseti izleyecek
Yeni başbakan yeni bir Türkiye siyaseti izleyecek
DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan’ın Almanya'da yapılan seçimlerle ilgili yorumu.
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
27.09.2021
27 Eylül 2021
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