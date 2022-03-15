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Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Erkan Arıkan
Fotoğraf: DW/B. Scheid

Erkan Arıkan

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Diğer Haberleri

Osman Kavala kararı siyasi

Osman Kavala kararı siyasi

DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan'a göre Osman Kavala hakkındaki karar siyasi.
Erkan Arıkan
Erkan Arıkan
Yorum
Hukuk ve Adalet
45 dakika önce
Türkei | Olaf Scholz trifft Recep Tayyip Erdogan

Yorum: Öncelik dökülen kana "dur" demek

Yorum: Öncelik dökülen kana "dur" demek

Erkan Arıkan’a göre Scholz’un Türkiye ziyareti, kriz zamanlarında reelpolitiğe dönmenin önemini ortaya koydu.
Erkan Arıkan
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
15 Mart 2022

Yorum: Bildiri Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü

Yorum: Bildiri Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü

Erkan Arıkan'a göre, Erdoğan büyükelçilerin sınır dışı edilmesi kararı ile gündemi değiştirme stratejisi izliyor.
Erkan Arıkan
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
24 Ekim 2021

Dost acı söyler

Dost acı söyler

Erkan Arıkan, Merkel'in Türkiye ziyaretinde birçok konuya değinilmemesini kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendiriyor.
Erkan Arıkan
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
17 Ekim 2021

Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir vatan!

Doğduğun yer değil, doyduğun yerdir vatan!

Almanya’ya iş göçünün yıldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. DW Türkçe Yayınlar Yöneticisi Erkan Arıkan oradaydı.
Erkan Arıkan
Erkan Arıkan
Yorum
Göç
6 Ekim 2021
Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz ve Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Armin Laschet

Yeni başbakan yeni bir Türkiye siyaseti izleyecek

Yeni başbakan yeni bir Türkiye siyaseti izleyecek

DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan’ın Almanya'da yapılan seçimlerle ilgili yorumu.
Erkan Arıkan
Erkan Arıkan
Yorum
Politika
27 Eylül 2021
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