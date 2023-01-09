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Marta Çumalo, Eren Keskin ve Nergis Muhammedi
Marta Çumalo, Eren Keskin ve Nergis Muhammedi
İnsan HaklarıAvrupa

Eren Keskin'e Olof Palme Ödülü

2 dakika önce

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, 2023 Olof Palme Ödülü'ne layık görülen üç insan hakları savunucusundan biri oldu.

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İsveç'te bu yıl Olof Palme Ödülü'ne Ukrayna, Türkiye ve İran'dan kadın hakları ve özgürlük savunucuları layık görüldü. Olof Palme Yaşatma Fonu'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'dan Marta Çumalo, Türkiye'den Eren Keskin ve İran'dan Nergis Muhammedi'nin ödüle layık görüldüğü açıklandı.

Açıklamada "insan haklarının, savaş, şiddet ve baskı tarafından tehdit altında bulunduğu bir çağda kadınların özgürlüğünü güvence altına almak için verilen mücadelede gösterdikleri çabalar" nedeniyle üç ismin ödüle layık görüldükleri belirtildi. Çumalo, Keskin ve Muhammedi'nin birçok "kızkardeşleriyle" birlikte "başkalarına ilham kaynağı oldukları" ve "temel insan hakları için mücadelede birçok genç kadın ve erkeğe yolu açtıkları" belirtildi.

Eren Keskin kimdir?

Eren Keskin 24 Nisan 1959'da Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başladı. 1989 yılında İnsan Hakları Derneği’ne üye oldu ve uzun yıllar bu derneğin yöneticiliğini yaptı. 1990'lı yıllarda hakkında 200'e yakın dava açıldı. 1995 yılında bir gazete yayınlanan yazısı nedeniyle 6 ay hapiste yattı. 1997'de Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu'nu kurdu. Halen Türkiye'de İnsan Hakları Derneği (IHD) eş genel başkanlığını ve insan hakları konusundaki çalışmalarını sürdüyor.

Feminist, toplumsal cinsiyet uzmanı ve psikolog Marta Çumalo  "Women's Perspectives" (Kadınların Perspektifleri) merkezinin kurucularından. 20 yıldır şiddete maruz kalan kadınları desteklemek için çalışan Çumalo, 2014'ten beri, özellikle de Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana savaşın etkileri ve savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılama konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

İnsan hakları aktivisti ve gazeteci Muhammedi, İran Ulusal Barış Konseyi'nin kurucularından. İnsan Hakları Savunucuları Merkezi ve Adım Adım İdam Cezasını Kaldırma Kampanyası'nın (Legam) önde gelen isimlerinden olan Mohammadi, bugüne kadar hak savunuculuğu faaliyetleri nedeniyle pek çok kez gözaltına alındı ve tutuklandı.

Stockholm'de suikasta kurban giden sosyal demokrat başbakan Olof Palme adına 1987 yılından beri verilen ödülün maddi değeri 94 bin euro. Olof Palme Ödülü'nü kazanan isimler arasında Nobel Barış Ödülü'ne de layık görülen Denis Mukwege ve Aung San Suu Kyi de bulunuyor. Ödül 1 Şubat tarihinde Stockholm Konser Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edilecek.

DW, AFP/TY,EC

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