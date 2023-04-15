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İHD Eş Başkanı Eren Keskin
İHD Eş Başkanı Eren KeskinFotoğraf: Ozan Kose/AFP/Getty Images
İnsan HaklarıTürkiye

Eren Keskin havalimanında gözaltına alındı

23 dakika önce

İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Eren Keskin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Savcı, Keskin'e ifade için 5 gün süre verdi.

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İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı Eren Keskin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alındığını Twitter hesabından duyuran Keskin "Sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle yakalama kararı çıkarılmış. Savcı ifade için 5 gün süre verdi. Cumartesi anneleri hala gözaltında ama" diye yazdı.

Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis izin vermedi

Cumartesi Anneleri'nin Taksim Galatasaray Meydanı'ndaki 942'nci hafta buluşmasına geçen hafta olduğu gibi bu hafta da polis müdahale etti. Gözaltına alınan 13 kişinin isimleri şöyle: Hanım Tosun, Hanife Yıldız, Ali Ocak, Besna Tosun, Mikail Kırbayır, Feyyaz Yaman, Gülseren Yoleri, Faruk Eren, İrfan Bilgin, Hasan Karakoç, Kenan Yıldızerler, Zekine Türkeri, Arzu Aksakal.

Cumartesi Anneleri polisin müdahalesi sonrasında İHD'de bir basın açıklaması yaptı. "İnsan haklarının ihlalinden ilgasına doğru yönelen bir süreçteyiz. Artık hem insan haklarının hem hukukun tamamen ilga edildiği koşullardayız" diyen Cumartesi Anneleri iki haftadır güvenlik güçlerinin polis zoru kullanarak basın açıklama yapılmasını engellemesinin hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade etti. Açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin Maside Ocak'ın başvurusu üzerine aldığı karara dikkat çekildi ve bu kararın uygulanmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi ne karar vermişti?

25 Ağustos 2018 tarihinde Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşmasına kolluk güçlerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınanlar arasında bulunan ve bir kayıp yakını olan Maside Ocak, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

Ocak, "toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına hukuka aykırı şekilde ve orantısız güç kullanarak" müdahalede bulunan kolluk görevlileri ile kolluk görevlilerinin amiri hakkında yaptığı suç duyurusuna dair, önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmesi, daha sonra bu karara yönelik yaptığı itirazın İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından kesin olarak reddedilmesi üzerine 19 Haziran 2019'da AYM'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucunda aldığı 16 Kasım 2022 tarihli kararında "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı"nın ihlal edildiği yönünde hüküm kurmuştu. Mahkeme "kötü muamele yasağı"nın ihlal edildiğine ilişkin ise "iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması" gerekçesiyle başvurunun kabul edilmez olduğuna karar vermişti.

DW / EC, GY

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