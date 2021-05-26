Erdoğan'dan yeni anayasa için referandum sinyali

Adı "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada'da bugün düzenlenen AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak. Amacımız Meclis'teki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir" diyen Erdoğan ancak muhalefet partileriyle uzlaşma sağlanamaması durumunda referanduma gidebileceklerine işaret etti.

Erdoğan "Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ortakları MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü ve MHP'nin kendi taslağını sunduğunu belirten Erdoğan, "Diğer partilerin de bu yönde hazırlıkları olduğunu biliyoruz, bizim çalışmamız da bitti. İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline dönüştürmenin yollarını arayacağız" şeklinde konuştu.

MHP ve İYİ Parti önerilerini sundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 madde ve dört bölümden oluşan anayasa teklifini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. MHP'nin anayasa değişikliği önerilerinde MHP'nin kapatılmasını isteğini Anayasa Mahkemesi'nin "yüksek mahkeme" statüsünden çıkarılıp özel bir statü verilmesi, ayrıca cumhurbaşkanı ile birlike iki cumhurbaşkanı yardımcısının da seçimle işbaşına gelmesi öngörülüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisini dün partisinin grup toplantısında sundu. İYİ Parti'nin taslağında cumhurbaşkanının bir dönem görev yapması ve görev süresinin de 6 yıl olması öneriliyor. Ayrıca görevi biten cumhurbaşkanının aktif siyasete dönmemesi, cumhurbaşkanının parti bağının olmaması şartı da yer alıyor.

DW/HS,EC

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