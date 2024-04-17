Erdoğan'dan seçim sonrası değişim mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde sandığa giden seçmenlerin sayısının düşük olduğunu, bunun da partisinin oylarını etkilediğini ve sandıkta "milletin verdiği mesajları" doğru okumaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki ilk grup toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Bize oy versin veya vermesin sandığa giderek idaresini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz minnettarız. Siyasetçinin milletin iradesini yok sayma görmezden gelme hakkı yok" diyen Erdoğan, "İlk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür. 31 Mart seçimleri 20 yıldaki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımadı. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oyunu etkilemiştir. Partimize teveccüh gösteren, bize destek veren insanımızın sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz, nedenlerini analiz ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye genelindeki oylara göre CHP oyların yüzde 37,77'sini alarak birinci parti olmuş, oyları 35,49 düzeyinde kalan AKP ise yerel seçimden ikinci parti olarak çıkmıştı.

Erdoğan konuşmasında, AKP'nin toplam 539 belediye başkanlığı kazandığını, Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası önümüzdeki beş yıl Cumhur İttifakı tarafından yönetileceğini hatırlattı. İsim vermeden muhalefete seslenen Erdoğan, "Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, farklı heveslere kapılanlar olduğunu görüyoruz. Ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar. Birileri kendilerince yerel iktidar merkezi iktidar diye ikili yapı ihtisas etmeye çalışıyor. DEM'e diyet borcu ödemek değilse hayalden ibarettir bu" dedi.

"Milletin verdiği mesajları doğru okumamız gerekiyor"

Erdoğan, sözlerinin devamında kabine değişikliği iddialarına da yanıt verdi: "Tek iktidar vardır o da milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum."

"Demokrasi öncelikle halkın iradesini kabullenmek milletin tercihi ile zıtlaşmamak demektir" diyen Erdoğan, "Milletin verdiği mesajları herkesten önce bizim doğru okumamamız gerekiyor. Komplekse kapılmadan bu muhasebeyi yapmak aziz milletimize karşı görevimizdir. Kendi bünyemizle gerekli değişimi gerçekleştireceğiz. Milletimiz bizden kapsamlı, samimi biz özeleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir, biz de bu tablonun farkındayız. Bu mesajların gereğini yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Daha da güçlenip kuvvet toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" vurgusu yapan Erdoğan, "Aziz milletimize, ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Bizim lügatimizde böbürlenme, milletle arasına duvarlar koyma asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz siyaseti birilerine imtiyaz sağlamak, unvan dağıtmak için yapmıyoruz. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. (...) İncelenmedik, üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Bize destek olanlarla birlikte, sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacak, değerlendirecek, gelecek döneme dair yol haritamızı belirlerken bunlardan mutlaka istifade edeceğiz. Ama bu süreci, partimizin geleneklerine, hareketimizin kurucu esaslarına ve davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz" dedi.

DW/JD, ET

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