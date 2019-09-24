Erdoğan’dan seçim barajı açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla dün akşam düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanının seçilmesi konusunda değişiklik yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gereken 50+1 barajına dair bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, şu anda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz, halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz” şeklinde konuştu. Erdoğan, "Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil” ifadesini kullandı. "2023 seçimlerine ciddi bir zaman” olduğunu belirten Erdoğan, "Muhalefetten gelirse biz hepsini değerlendirmeye tartışmaya açığız” sözlerine vurgu yaptı.

"Anayasa değişikliği gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra TBMM'nin açılışındaki konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da, Cumhurbaşkanının seçilmesi için gereken baraja ilişkin "Anayasa değişikliği gerektiriyor” dedi. Bunu tartışmanın yerinin TBMM olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz sadece iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız ve buraya getirebiliriz” şeklinde konuştu. Erdoğan, böyle bir değişiklik için "İktidarıyla, muhalefetiyle el ele vermek” gerektiğini de sözlerine ekledi.

AKP'nin kurucuları arasında bulunan eski bakan Faruk Çelik bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 barajının düşürülmesi önerisini getirerek, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formülü Türkiye’yi yorar” demişti.

Türkiye'deki mevcut sistemde "Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday” cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk oylamada yüzde 50+1 çoğunluğa ulaşılamazsa, seçimlerin ikinci turunun yapılması öngörülüyor.

DHA,DW/JD,MK

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