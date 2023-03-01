Erdoğan'dan "Seçim 14 Mayıs'ta" mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs tarihinde düzenleneceği mesajını verdi. Çarşamba günü partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Şunu iyi bilin ki, bu millet inşallah, vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır" dedi.

Muhalefete depremi "suistimal etme" suçlaması yönelten Erdoğan, "Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak, sadece poz verip dönecek, sadece kameralar önünde yaşanan acıların istismarını yapacak. Çünkü bunların sırtında ülkenin yükü, milletin sorumluluğu, insanların vebali yok" ifadelerini kullandı. Muhalefete "Ey muhalefet!" diye seslenen Erdoğan, altılı masaya deprem gündemini hiçe sayarak "bakanlık paylaşımı ve koalisyon hesapları" yapma suçlaması yöneltti.

"Tek gündem deprem"

Hükümetin "tek gündeminin deprem" olduğunun altını çizen Erdoğan, "11 ili vuran deprem milletimize büyük acı yaşattı. Sorulması gereken hesapları da adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" dedi.

Depremin izlerini kısa sürede silmek istediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının ardından başladıkları enkaz kaldırma faaliyetlerinin sürdüğünü ve yeniden inşa sürecine ivme kazandıracaklarını vurguladı. Halihazırda kamu bankalarının bölgeye 80 milyar lira destekte bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Hiçbir şekilde yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. Yıkılan yerlerin yeminleri sıkıntılıysa, oralarda asla yapılaşma olmayacak" açıklamasını yaptı.

Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak ve hasarlı binaların geçmişe dönük tüm borçlarını sildiklerini kaydeden Erdoğan, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya illerinin tamamında ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğalgaz faturalarını 3 az süreyle ertelediklerini söyledi.

Eldeki verilere göre, 203 bin 958 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, bu yapıların yüzde 98'inin 2000 yılı öncesinde yapıldığını sözlerine ekledi.

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