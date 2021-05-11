 Erdoğan′dan ″kontrollü normalleşme″ açıklaması | TÜRKİYE | DW | 12.05.2021

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan "kontrollü normalleşme" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında,"bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarının" atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında vatandaşların bayramlarını tebrik ederken, koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin açıklamalar da yaptı.

Ramazan ayının büyük ölçüde kısıtlamaların gölgesinde geçtiğini hatırlatan Erdoğan, "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak, bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

Dünyanın tamamını etkileyen salgın ile mücadeleyi "kararlılıkla" sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında, aşı başta olmak üzere, salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun, zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgın tedbirleri nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanlara "her desteği" verdiklerini belirten Erdoğan, "Buna rağmen, sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah, onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz" dedi.

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Kısıtlamalar 17 Mayıs'a kadar geçerli

Türkiye'de vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 29 Nisan akşamından itibaren artırılan kısıtlamalar, 17 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, manav, market, bakkal gibi zorunlu ihtiyaç maddeleri satan yerler dışındaki dükkân ve mağazalar kapatıldı, restoran ve kafelerin sadece paket servis yapmasına izin veriliyor. Ayrıca şehirlerarası seyahatler de zorunlu haller dışında kısıtlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 29 Nisan'da 37 binin üzerinde olan yeni vaka sayısı 11 Mayıs itibarıyla 14 bin 497 olarak kaydedildi.

DW/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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