Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bazı ürünlerde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) indirileceğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV konusunda sadeleştirme çalışmasını yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürütülen çalışma vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ve enflasyonla mücadele programınızın da bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece, yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8'e indirmiş oluyoruz" dedi.

Erdoğan, konut ve arsalarda da "KDV sadeleştirmesi" çalışması yapıldığını belirterek, "Buna göre satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8 aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını da yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü" azalttıklarını söyledi.

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İhracat ve tarım sektöründe de KDV indirimi

İhracatçılara yönelik düzenlemeler de yapıldığını belirten Erdoğan, "İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler" dedi.

Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi yüzde1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi de yüzde 8'e indiriyoruz" dye konuştu.

Erdoğan, "Oto galerilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18'e" yükselttiklerini de sözlerine ekledi.

ANKA, DHA/JD, TY

© Deutsche Welle Türkçe