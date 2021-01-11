 Erdoğan′dan Kılıçdaroğlu′na tazminat davası | TÜRKİYE | DW | 18.02.2021

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kendini Gara’da katledilen 13 kişinin ölümünden sorumlu tutan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin TL değerinde tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana muhalafet partisi CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 500 bin TL değerinde tazminat davası açtığını duyurdu. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 16 Şubat tarihinde TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) CHP Grup Toplantısında söylediği "13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklindeki "ithamı" nedeniyle söz konusu davanın açıldığı belirtildi.

CİB'in konuyla ilgili olarak basına verdiği bilgi notunda, "Davalının 'Gara' daki 13 şehidimizden sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımızdır ifadesi', cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, 13 kişinin katilinin PKK olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasının "hiçbir yerinde PKK terör örgütüne ve yaptığı eylemlere dair en ufak bir eleştiride dahi bulunmadığı" ifade edildi.

CHP Genel Başkanının bu tavrı ile "siyasi iş birliği içinde olduğu HDP’ye, terör örgütünün işlediği cinayetler nedeniyle yönelen dikkati, Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak dağıtmaya ve HDP’yi siyaseten rahatlamaya çalıştığı" öne sürülen bildiride; Kılıçdaroğlu'nun sözleri, "Sayın Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığına ağır bir saldırı" olarak nitelendirildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün sert tepki göstermiş, "Sen nasıl oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı nasıl diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin" diyerek yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu da dava açıyor

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı ve AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında beş kuruşluk tazminat davası açacağı duyurulmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine, bugünkü hakaretleri nedeniyle Erdoğan hakkında, Yine 5 paralık dava açıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun muhataba biçtiği değer gereğince! 'Şehitlerin sorumlusu Erdoğan’dır' eleştirisinin haklılığını da ispatlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak, "Sen ne yüzsüzsün, terbiyesiz herif" söyleminde bulunan Erdoğan hakkındaki dava dilekçesinin Cuma gününe dek Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na sunulması bekleniyor.

ANKA,DW / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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