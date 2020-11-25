 Erdoğan′dan Kılıçdaroğlu′na 500 bin TL′lik tazminat davası | TÜRKİYE | DW | 03.12.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kendisine yönelik sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun 1 Aralık'taki TBMM CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın kişilik haklarının hedef alındığı iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği savunulan dilekçede "FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir" denilerek dava konusu açıklamalarının hiçbirinin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı.

Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Erdoğan: Bu millet seni affetmeyecek

Erdoğan da Ankara'da bugün Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıldönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yöneltti.

Erdoğan, "Bay Kemal benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılışdaroğlu

CHP lideri Kılışdaroğlu

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu davaya konu olan konuşmasında, "Sen FETÖ'yle işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin? FETÖ ile işbirliği yaparak komutanlarımızı, genelkurmay başkanımızı hapse attırdın. Kalkmışsın bana orduyu anlatıyorsun. Sen kim, ordu kim? Ordunun Kozmik Odasını terör örgütüne sen açtırmadın mı? Devletin bütün bilgilerini egemen güçlerine vermedin mi? Bunu yapana tarihte hain derler, bugün de hain derler, yarın da hain derler! Sen kim ordu kim? Vatanına ihanet edenler, devletin harem-i ismetini terör örgütüne açanlar, devletin genelkurmay başkanını terör örgütünün isteği üzerine hapse atanlar; vatanseverlikten bahsedemez! Önümüzde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. O takozu çekip ülkeyi kurtaracağız" ifadeleri kullanılmıştı.

DHA,DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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