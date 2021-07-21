Erdoğan'dan "Kıbrıs Türk Devleti" çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Kuzey Kıbrıs ziyareti sonrasında bugün partisi AKP'nin parti teşkilatları bayramlaşma programına video konferansla katıldı.

Kuzey Kıbrıs ziyaretinin pek çok bakımdan önem taşıdığını belirten Erdoğan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatlerle, yalanlarla, ikiyüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir" dedi.

"Geniş tanınma için her türlü gayreti göstereceğiz"

Kıbrıs Türklerinin egemen devlet üzerine kurulu yeni çözüm teklifini sonuna kadar desteklediklerini belirten Erdoğan, "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır… Kıbrıs Türk devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz, inşallah yakında bunun somut neticelerini de görmeye başlayacağız" diye konuştu.

İki devletli çözümü kabul etmeyeceğini açıklayan AB'ye de dolaylı olarak seslenen Erdoğan, "Rum kesimini ve Yunanistan'ı verdikleri tüm sözlerden dönmelerine, yapılan anlaşmalardan sırt çevirmelerine, Türk toplumunu yok sayan şımarıklıklarına rağmen ısrarla destekleyenlerin artık bu konuda söyleyecek sözü kalmamıştır" ifadesini kullandı.

DW/BK,EC

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