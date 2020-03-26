 Erdoğan′dan ″gönüllü karantina″ çağrısı | TÜRKİYE | DW | 27.03.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan "gönüllü karantina" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Halka "gönüllü karantina" çağrısı yapan Erdoğan, "Evimizden çıkmayacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka seslendiği konuşmasında, gönüllü karantina şartlarını uygulama çağrısı yaptı. Erdoğan salgın hakkında "büyük felaket" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92’ye yükseldiğini duyurdu. Koca, tespit edilen 2 bin 69 yeni vaka ile hasta sayısının da 5 bin 698’e ulaştığını belirtti. (27.03.2020)

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele için piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarında spor yapmanın yasaklanacağını, otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı. İlgili genelge valiliklere gönderildi. (27.03.2020)

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle üniversitelerde eğitime verilen aranın uzaltılması dâhil bir dizi yeni önlem alındı. İmamoğlu ise İstanbul’da kısıtlı bir sokağa çıkma uygulamasına gidilmesi için hükümete çağrı yaptı. (26.03.2020)

Cuma günü yeni tür koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Dünyanın tamamını etkisi altına alan COVID-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor ve daha çok can alıyor. Bu büyük felaket herkes gibi bizi de etkilemiştir" dedi. "Krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik" diyen Erdoğan, "Revahete kapılmayacağız. Çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "Her bir vatandaşımın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız, diğer yandan her vatandaş kendi bireysel tedbirini alacak" ifadelerini kullandı.

Gönüllü karantina çağrısı

"Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını amaçladıklarını" kaydeden Erdoğan, kurallara uyma, ikazlara kulak verme ve gönüllü karantina uygulama çağrısında bulundu. "Ne demek gönüllü karantina? Yani evimizden çıkmayacağız" diyen Erdoğan, "Milletimizden sabır ve dirayet bekliyoruz" dedi.

Erdoğan, "Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Son 17 yılda ekonomisini ve üretim altyapısını güçlendiren Türkiye pek çok konuda kendi kendine yeterli olmanın avantajını yaşıyor" dedi. Cumhurbaşkanı, "Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz. Solunum cihazı konusunda da hızla yol kat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs test sayısını da "süratle artırdıklarını" ifade eden Erdoğan, tüm testlerin ücretsiz olduğunu vurguladı. Erdoğan, "İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor" dedi.

Tüm yurtdışı uçuşlar durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yeni bir tedbir paketini hayata geçirdiklerini aktardı. Erdoğan, yeni alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

-       Şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlandı

-       Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecek

-       Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacak

-       Piknik alanları ve ormanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içiyse buralarda toplu olarak bir arada bulunulamayacak

-       Askerler 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

-       Yurtdışı uçuşların tamamen sona erdirildi.

Erdoğan aynı zamanda Türkiye’nin tüm illerinde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacağını ve böylece alınan tedbirlerin takibinin yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 30 büyükşehirde "titizlikle uygulanacağını" ifade etti.

"Üretimin ve istihdamın devamı önceliğimiz"

Ekonomiyi ve istihdamı ayakta tutmak için çeşitli önlemleri hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz" diye konuştu. Erdoğan, "Bu ülkede hiçkimsenin aç kalmasına da açıkta kalmasına da, mağduriyetine de istiskaline de izin vermeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı, "Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana sahiptir" diye konuştu.

Hayatını kaybedenler 92'ye yükseldi

Erdoğan'ın konuşmasından kısa süre önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Cuma günü 7 bin 533 koronavirüs testi yapıldığını ve bu çerçevede 2 bin 69 yeni vaka kayıt altına alındığını söyledi. Koca, toplam 17 kişinin de Cuma günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu doğrultuda Türkiye'de yapılan toplam test sayısı 47 bin 823'e, toplam vaka sayısı 5 bin 698'e ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 92'ye yükseldi.

DW/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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