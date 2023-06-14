Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından faiz politikalarında da değişime gidileceğine yönelik iddialarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kıbrıs ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, 'Hayırlı olsun' dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik" dedi.

Erdoğan, "Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6'ydı, enflasyon da 6,2'ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman 'düşük faiz, düşük enflasyon' teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum" diye ekledi.

"Erkan'ı Şimşek önerdi"

Erdoğan ayrıca Hafize Gaye Erkan'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevi içinHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önerdiğini söyledi.

"Hafize Hanım'ı Mehmet Bey tanıyorduve kendisi bu teklifi bana getirdi" diyen Erdoğan, "Bu kardeşimizin başarılarını bizlere ilettiler, söylediler. Yani Goldman Sachs'tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler. Ve Merkez Bankası'nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük. Bu adımı hayırlısıyla attık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tabii kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik. Ve inşallah bu adımlarla birlikte de gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum" diye ekledi.

Erdoğan, ABD finans sektöründe tanınan bir isim olan Erkan'ı geçen hafta Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atadı.

Erdoğan'ın faizleri rekor düzeydeki enflasyona rağmen indirme doğrultusundaki ısrarına uyan Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki Merkez Bankası, politika faizini 2021 yılındaki yüzde 19 seviyesinden yüzde 8,5'e kadar düşürdü. Ancak göreve geldikten sonra Türkiye'nin "rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığını" belirten Şimşek'in açıklamaları hükümetin ekonomide ortodoks politikalara döneceğinin sinyali olarak yorumlanmış ve kamuoyunda faizlerin artırılacağı yönünde beklenti oluşmuştu.

Asgari ücret ve memur maaşı zamları

Erdoğan, uçaktaki söyleşide asgari ücret zammı konusunda ise "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz" dedi.

En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı yönündeki vaadi de hatırlatılan Erdoğan, "Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten Temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" ifadesini kullandı.

"CHP bizi ilgilendirmez"

Ana muhalefet partisi CHP'deki değişim tartışmalarıyla ilgili bir soru da yöneltilen Erdoğan, "O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Ben Ak Parti'nin kaptanıyım, bana Ak Parti'yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu'nu yakaladığınızda ona sorun. Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez" dedi.

İsveç konusunda olumlu sinyal yok

İsveç'in NATO üyeliği konusundaki krizin aşılması için yürütülen çalışmalarla ilgili de konuşan Erdoğan, mevcut şartlarda önümüzdeki ay Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinde bu sorunun çözülebileceğine dair bir beklenti içine girilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın (çarşamba) Başdanışmanım Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç İsveç, Finlandiya, NATO heyetiyle Daimi Ortak Mekanizmanın dördüncü toplantısını yapacak. Onlara da şimdiden bu mesajı verecek: 'Yani Cumhurbaşkanımızın kanaati budur, kesinlikle Vilnius'ta çok daha farklı bir şey beklemeyin'" dedi.

DW/CÖ,EC