Erdoğan’dan faiz açıklaması: Bizim silahımız Nas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de dövizden TL'ye hızlı bir dönüş olduğunu ve bunun devam edeceğinin işaretlerinin görüldüğünü ifade etti. İstanbul'da yapılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 12. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, dolar ve euronun yeniden değer kazanmaya başlaması ile ilgili olarak da, "Kurun tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur" dedi.

Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik bir beka mücadelesi verdiğini ve yaşanan ekonomik krizin kaynağının "dış mihraklar" olduğunu dile getiren Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas" söyleminde bulundu.

Vatandaşlara bir kez daha yatırım ve tasarruflarında Türk Lirası kullanmayı tavsiye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz tartışmaları ile ilgili olarak da, "Faiz aşağı, faiz yukarı. Arkadaşlar lütfen bu işi artık kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Artık bunu bilelim buna göre hareket edelim" dedi.

Yılbaşı mesajı

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de yılbaşı mesajı yayımladı. Video mesajında, "Biz milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi yeni nesillere 2053 vizyonunu miras bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle bu vizyonu paylaşacak herkesle birlikte yol yürümeye, rekabet edecek herkesle de yarışmaya hazırız. İnşallah 2022, 84 milyon insanımızın tamamı için hayal ettiğimiz güvenli, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere erişeceğimiz bir yıl olacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, 2021'in bir önceki yıl gibi koronavirüs salgınının gölgesinde geçtiğini ve bu yıla ayrıca iklim değişikliğinin yol açtığı afetlerin, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlıktan kaynaklanan gerilimlerin ve bitmeyen göç dalgalarının damga vurduğunu belirtti.

Yerli aşı Turkovac

"Kendilerini gelişmiş ülkeler olarak nitelendiren ama aslında o kadar da güçlü olmadıkları anlaşılan ülkelerin artık dünyanın karşı karşıya bulunduğu krizleri yönetemeyeceğinin inkarı mümkün olmayan bir gerçek olduğunu" ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye işte bu küresel fotoğraf içinde hem güvenlik krizlerini, hem sağlık krizini, hem siyasi ve sosyal sınamaları başarı ile atlatan bir ülke olarak kendini olumlu yönde ayrıştırmayı başarmıştır. Hatırlarsanız salgın krizinin ilk döneminde maske ve tıbbi malzeme, daha sonra hastane yatağı ve sağlık hizmeti ardından da aşı kargaşası ortaya çıktığında biz vakitlice aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar sayesinde hepsinin de üstesinden gelmiştir. Şehir hastaneleri salgın döneminde sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Hamdolsun kendi aşımız Turkovac'ı da üreterek aşının sürekliliği konusundaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdık."

En büyük 10 ekonomi arasına girme hedefi

Yılbaşı mesajında, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefi konusunda kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin bir süredir yaşadığı ve hayatın olağan akışına uygun olmayan siyasi, sosyal, diplomatik, askeri ekonomik nice hadisenin gerisinde ülkemizi bu hedefinden uzaklaştırma gayesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile geride bıraktığımız her engel, bozduğumuz her tuzak, yırtıp attığımız her karanlık senaryo bizi büyük ve güçlü Türkiye'ye biraz daha yaklaştırmaktadır. Geçmişte bu ülkenin önünü siyasi istikrarsızlıkların sembolü haline gelen koalisyonlarla, darbelerle, vesayet düzeniyle sosyal fay hatlarını derinleştirmekle kesenlerin çabaları artık işe yaramıyor" söyleminde bulundu.

DW,DHA / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe