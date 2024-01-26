Erdoğan'dan F-16 açıklaması: Dışişleri Bakanım takipte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin süreci hızlandırmak için girişimlerine dikkat çeken Erdoğan "Oradan (ABD) gelecek olan netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım bunlarla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz" dedi. Erdoğan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bunun takibini yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin de yarın İzmir'e ertesi gün de Eskişehir'e gideceğini ve aday tanıtım toplantıları yapacağını söyledi. Erdoğan "Eskişehir'i önemsiyoruz. İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız toplantılarla da, nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un projelerine ilişkin ise Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız" dedi.

DW / EC, TY

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